Прокуратура запросила 6 лет колонии для бывшего главы Сургута Андрея Филатова

В Сургутском городском суде прошли прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего главы Сургута Андрея Филатова. Его обвиняют в 13 эпизодах незаконного получения денег лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, сообщает пресс-служба судов Югры.

По версии обвинения, организованная группа, которой с 2023 года руководил Андрей Филатов, а ранее – бывший депутат думы Югры и бизнесмен Александр Колодич, создала две управляющие компании: ООО УК «Диалог» в Нижневартовске и ООО «Доверие» в Лангепасе. Эти организации заключали договоры с подрядчиками и индивидуальными предпринимателями на обслуживание жилого фонда. Взамен, по версии следствия, подрядчики должны были передавать часть полученных средств в качестве вознаграждения. Отдельные сделки оценивались в десятки миллионов рублей, а общий незаконный доход составил около 130 миллионов рублей.

Государственный обвинитель попросил признать А.С. Филатова виновным и по совокупности преступлений назначить ему 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита, в свою очередь, попросила назначить наказание условно, без реального отбывания срока.

Следующее заседание назначено на 8 июня 2026 года в 10:00. Его отложили, чтобы подсудимый подготовился к последнему слову.