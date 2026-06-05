Дума Югры приняла закон об исполнении бюджета за 2025 год

Дума Югры приняла закон об исполнении бюджета региона за 2025 год и первый квартал 2026 года. Главные вопросы 57-го пленарного заседания окружного парламента обозначил председатель думы Югры Борис Хохряков, сообщает ugra-news.ru.

По итогам 2025 года доходы бюджета составили 404 млрд рублей. Это на 4 млрд больше, чем планировалось изначально. Расходы достигли 476 млрд рублей.

«В условиях санкций, я считаю, это очень достойное исполнение бюджета. Если говорить о расходах, то это, конечно, в основном, наши социальные обязательства – около 70% средств направлено на поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции, выделение из бюджета развития 18 млрд на строительство жилья, в том числе более 12 млрд рублей на снос аварийного, ветхого и фенольного жилья, что позволило по итогам года переселить из аварийного жилья более трех тысяч югорских семей. То есть на месте старого наследия, аварийных домов, появляются новые микрорайоны, и мы эту тенденцию будем продолжать», — заявил Борис Хохряков.

Председатель думы Югры отметил, что на доходной части бюджета сказалось сокращение поступлений по налогу на прибыль. Эта тенденция сохранилась и в первом квартале 2026 года. По словам Бориса Хохрякова, она связана с санкционным давлением и сложными экономическими условиями.

При этом рост зарплат помог увеличить поступления по налогу на доходы физических лиц. Также вырос налог на имущество — в том числе благодаря льготам для нефтяников, которые должны стимулировать ввод новых производственных мощностей.

«Это влияет и на цену, и на объемы нефти, которые мы реализуем. Но своевременное принятие мер по росту заработной платы привело к тому, что как за прошлый год, так и за первый квартал этого года произошел рост по налогу на доходы физических лиц. А льготы нефтяникам, которые мы ввели, направлены на то, чтобы вводить новые производственные мощности. Это привело к тому, что налог на имущество как по результатам прошлого года, так и по результатам этого года также возрос. Поэтому я считаю, что правительство и депутаты принимали адекватные меры, которые помогли сбалансировать доходы и расходы автономного округа как за весь прошлый год, так и за первый квартал текущего года», — рассказал Борис Хохряков.