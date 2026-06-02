​Лесник Рустам

Как в Сургуте появился один из самых красивых проектов ландшафтного озеленения

​Лесник Рустам
Фото автора

Каждый раз, когда приезжаю по делам в Сургут, замечаю все новые вещи, о которых я, сургутянка с почти 40-летним стажем, еще лет 10-15 назад могла только мечтать. Например, о пешеходной зоне на Гагарина – Энергетиков, где, собственно, и прошли почти все мои сургутские годы. Теперь это действительно классный вымощенный променад с видами на Обь и жилой квартал Георгиевский. Или то, что по Сургуту теперь вполне себе комфортно можно передвигаться на велосипеде, если не считать стремительные самокаты, проносящиеся мимо тебя (но это теперь проблема не только Сургута). Или то, как быстро в Сургуте появляются действительно потрясающие набережные.

И лучшая набережная в Сургуте на сегодняшний день – в жилом квартале Георгиевский. Надо сказать, и сам квартал, пожалуй, лучшее место обитания в городе, на мой взгляд, еще даже лучшее, чем пресловутая «Долина нищих». Во-первых, вы живете на берегу чистой реки Обь, а не загубленной Саймы, которая превратилась из речки в стоячее болото из-за перерезанного истока в годы бурного освоения Севера с его как подвигами, так и ошибками. И у вас под боком красивая, чистая, благоустроенная набережная.

Во-вторых, у вас под рукой целый комплекс удобств под названием «полная инфраструктура»: школа, детский сад, современные детские и спортивные площадки, медицинские центры, магазины… И, самое главное, у вас есть то, чего нет пока ни у одного жилищного комплекса в Сургуте. Масштабное и разнообразное озеленение! Ландшафтное озеленение в жилищном комплексе Георгиевский – это просто чудо Сургута. И по разнообразию деревьев и кустарников, и по качеству посадки.

Нисколько не умаляю работу лесопаркового хозяйства в Сургуте. Можно поставить отметку «отлично» за огромное количество новых насаждений на территориях общего пользования и качественный уход за ними. Но озеленение в новом комплексе с шикарной набережной, которое выполнило и обслуживает не городское лесопарковое хозяйство, а своя управляющая компания, выше всяких похвал.

Кроме традиционных сосен, ив и рябин высажены и прекрасно прижились пихты, черноплодные рябины, и даже редкость для Севера – красивоцветущие растения: гортензии, кизильники, спиреи, сирени, красные черемухи, пузыреплодники! И все это в огромных количествах! Про качество высадки я уже высказала слова восхищения главному создателю этого чуда, – Рустаму Хайруллину, с которым мы еще недавно волонтерили в Сургутском ботаническом саду: «Даже самый хозяйственный хозяин не смог бы посадить саженцы с такой заботой у себя дома!»

Смелость Рустама, который теперь занимает высокую должность у застройщика, заключается в том, что саженцы, на закупку которых выделили 35 миллионов рублей (уверена, это мощный прорыв для коммерческих объектов в Сургуте ), были высажены на насыпной грунт ! «Никто не верил, что получится, – говорит Рустам. – Ну а теперь в наших планах розы».

Уверенность и профессионализм энтузиастов Сургута изменяют наш любимый город. Так было всегда. И так будет.

В моей электронной записной книжке этот человек записан как «лесник Рустам», когда мы познакомились на почве (в прямом и переносном смысле) ботанического сада. По-моему, он так сам представился. Ну а теперь Лесник я записала с большой буквы.


