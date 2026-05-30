​Сургутян предупредили о перекрытии дорог 31 мая

Завтра, 31 мая, в Сургуте временно ограничат движение транспорта из-за проведения общегородского крестного хода в честь православного праздника Святой Троицы и мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в администрации города.

С 09:30 до 12:30 движение будет перекрыто по маршруту следования крестного хода:

по улице Мелик-Карамова – от улицы Федорова до улицы Геологической;

по улице Геологической – от улицы Мелик-Карамова до проспекта Пролетарского;

по проспекту Пролетарскому – от улицы Геологической до улицы 30 лет Победы;

по проспекту Мира – от улицы 30 лет Победы до улицы Островского;

по улице Островского – от проспекта Мира до дома №21А по улице Островского;

по улице Университетской – от улицы Маяковского до проспекта Пролетарского.

Во время проведения крестного хода движение общественного транспорта будет организовано с учетом продвижения пешей колонны.

Кроме того, с 10:00 до 16:00 из-за празднования Дня защиты детей перекроют проезд от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.

На время ограничений изменится схема движения автобусного маршрута №112. При движении от остановки «Университет» начальной станет остановка «Газпром». При движении от остановки «ДПК Сургутское» конечной также будет остановка «Газпром».