Администрация Сургута рассказала, по каким критериям отбирает дворы для ремонта

В Сургуте пройдет ремонт и благоустройство 17 дворов

Фото администрации Сургута

В Сургуте в 2026 году на благоустройство дворов направят около 270 миллионов рублей. На эти средства планируют обновить 17 дворовых территорий, в том числе один двор обновят в рамках инициативного проекта.

«Сургутяне сами решают, что будет обновлено на их территории. Работы предстоит много: ремонт проезжих частей, пешеходных дорожек, установка освещения. Конечно, не оставим без внимания и озеленение. Появятся новые скамейки и урны. Обустроим вместительные парковки. В нескольких дворах сделаем детские и спортивные площадки. Вопрос благоустройства держу на личном контроле. Сделаем максимум для комфорта сургутян. Все работы планируем закончить до октября», — прокомментировал глава Сургута Максим Слепов.

Также в городе уже сформирован адресный перечень дворов на 2026-2028 годы — в него вошли около 30 территорий. Все средства выделены из бюджета Сургута. Обновление дворовых территорий произведут в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда». Об этом «НГ» рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Галина Набиева.

«В рамках 2026 года у нас попадает 17 дворовых территорий, в том числе один инициативный проект. На сегодняшний день администрацией города проводится отбор участников субсидии. Отбор разделен на два этапа», — пояснила она.
На первом этапе планируют распределить около 160 миллионов рублей. Сейчас управляющие компании проходят конкурсный отбор и проверку со стороны администрации.

«Как правило, у управляющей компании должна отсутствовать задолженность перед администрацией города, отсутствие процедуры банкротства и ряд иных требований, которые позволяют заключить соглашение на предоставление субсидий», — отметила представитель департамента.

При этом в администрации города отдельно подчеркивают: программа благоустройства дворов не связана с обычным ямочным ремонтом. Такие работы управляющие компании выполняют самостоятельно за счет средств на содержание многоквартирных домов.

В рамках же благоустройства речь идет о полноценном обновлении территорий. В перечень работ могут входить новое асфальтовое покрытие, пешеходные дорожки, освещение, озеленение, установка лавочек, урн, детских и спортивных площадок. Конкретное наполнение каждого проекта определяют сами жители.
«Жители, конечно, сами принимают решение о том, что именно будет осуществляться на их дворовой территории. Как правило, потребность именно в благоустройстве пространства — это хорошие дороги, детские площадки, озеленение, лавочки и урны», — рассказала Галина Набиева.

В администрации не исключают, что адресный перечень может частично измениться. Это связано с финансовым состоянием некоторых управляющих компаний, подавших заявки. «Возможно, в ходе процедуры отбора выявятся задолженности, и в связи с этим будет невозможно заключить соглашение на предоставление субсидий. Но, как правило, это одна-две дворовые территории, поэтому глобально перечень не изменится», — пояснила спикер.

Завершить отбор получателей субсидий власти рассчитывают к концу мая — началу июня. После этого управляющим компаниям предстоит выбрать подрядчиков.
По прогнозам администрации, работы во дворах начнутся уже в середине июня.
«Наши требования — выполнить работы до 1 октября. Как правило, благоустройство ведется весь летний период и частично заходит на сентябрь», — резюмировала заместитель директора департамента городского хозяйства.

При поддержке Администрации Сургута


