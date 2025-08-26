«Восток Моторс» приглашает сургутян протестировать новинки Geely и Knewstar

Erid:2SDnjdNCeQN
Автомобили уже давно стали больше, чем просто средством передвижения. Это комфорт, безопасность и возможность подчеркнуть свой стиль. В Сургуте приобрести современные машины брендов Geely и Knewstar можно в официальном дилерском центре «Восток Моторс» на Югорском тракте, 23/1.
Geely: технологии мирового уровня
Марка Geely заслужила доверие российских автомобилистов благодаря сочетанию стиля, качества и разумной цены. Современные кроссоверы Geely отличаются продуманным дизайном, просторным салоном, современными мультимедийными системами и высоким уровнем безопасности.
Сегодня в «Восток Моторс» вы найдете весь модельный ряд Geely, который подходит и для динамичной городской жизни, и для дальних поездок всей семьей. Каждая модель адаптирована к российским дорогам и климату, а пятилетняя гарантия или 150 000 км пробега подтверждает надежность бренда.
Knewstar: премиум-класс в новом формате
Бренд Knewstar ‒ это новые технологии и яркий дизайн. Современные седаны и кроссоверы Knewstar предлагают уникальное сочетание мощности и комфорта. Марка активно развивается в России, и уже завоевала внимание тех, кто ищет свежие решения и премиальное качество по доступной цене.
Удобный салон, инновационные системы безопасности, экологичные двигатели и современный облик ‒ автомобили Knewstar станут отличным выбором для тех, кто ценит стиль и новые возможности.
Почему выбирают «Восток Моторс»
Дилерский центр в Сургуте ‒ это не просто автосалон. Это целый комплекс услуг, созданный для того, чтобы покупка автомобиля была удобной и приятной:
- широкий выбор автомобилей Geely и Knewstar в наличии;
- специальные кредитные и лизинговые программы;
- честный и выгодный Trade-in;
- профессиональный сервис и шинный отель;
- индивидуальный подход и уютная атмосфера.
До конца августа действуют уникальные предложения:
- платеж от 6 560 рублей/мес.;
- рассрочка от 0,01% до 8 лет;
- гарантия 5 лет;
- выгода на Geely до 1 000 000 рублей;
- специальные условия для участников СВО, медиков и учителей.
«Восток Моторс» ждет сургутян каждый день с 9:00 до 20:00 без выходных. Здесь вы сможете пройти тест-драйв, оценить все преимущества Geely и Knewstar и выбрать автомобиль, который станет вашим надежным спутником.
Адрес: г. Сургут, Югорский тракт, 23/1
Телефон: +7 (3462) 73-99-09
Сайт Geely: vm-ugra-geely.ru
Сайт Knewstar: knewstar.ru
Начните новый сезон правильно ‒ за рулем Geely или Knewstar из «Восток Моторс»!
