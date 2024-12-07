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​В этом году график отпусков должен быть утвержден до 17 декабря. Вот несколько важных пунктов по этому поводу

Что нужно знать и помнить о графике отпусков

​В этом году график отпусков должен быть утвержден до 17 декабря. Вот несколько важных пунктов по этому поводу
Фото pixabay.com

График отпусков – это локальный акт, который утверждается работодателем с учетом мнения профсоюза (если он есть) не позднее чем за 2 недели до нового года (ст. 123 ТК). Утвердить график – обязанность работодателя. Исключение – микропредприятия и НКО при условии, что вопросы, связанные с предоставлением отпуска, отражены в трудовых договорах (ст. 309.2 ТК).

Распределение отпусков – право работодателя, учитывать пожелания работников при составлении графика он не обязан. Исключение – работники, которые имеют право на отпуск в удобное время:

– несовершеннолетние;

– один из родителей ребенка-инвалида до 18 лет;

– работники, имеющие трех и более детей до 18 лет, до достижения младшим 14 лет;

– работник в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам;

– супруги военнослужащих.

Отпуск за первый год работы предоставляется не по графику, а на основании заявления работника по истечении 6 месяцев работы, поэтому работники, принятые на работу после утверждения графика, в него не выключаются (ст. 122 ТК).

Неиспользованные отпуска нужно вносить в график. При этом работодатель будет обязан учитывать пожелание работника о дате начала отпуска, так как в случае переноса отпуска на другой срок, он определяется с учетом пожеланий работника (ст. 124 ТК).

Разделение отпуска на части возможно только по соглашению сторон, поэтому разделять отпуск в графике можно только получив согласие работника. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК).

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07 декабря в 12:06, просмотров: 485, комментариев: 0
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