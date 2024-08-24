Чему нас учит книга «Выживает самый дружелюбный»

Прочитал очередную книгу на тему альтруизма и взаимопомощи в продолжение Петра Кропоткина и Франса де Вааля. «Выживает самый дружелюбный» – книга антропологов Брайана Хэйра и Ванессы Вудс, написанная в 2020 году.

Брайан Хэйр изучал все тех же обезьян бонобо, собак и даже одомашенных лис в Новосибирске. И пришел к выводу – наш вид человека выжил и развился благодаря дружелюбию и эмпатии. Авторы сравнивают эволюцию в сторону дружелюбия с одомашниванием диких животных. В Советском Союзе проведено (и до сих пор проводится) беспрецедентное исследование по одомашниванию лис. В каждом поколении лис отбираются самые дружелюбные особи. И так десятки лет. И вот эти одомашненные лисы также отличаются от диких лис, как собаки от волков. И самое интересное – они, как и собаки – способны понимать указывающие жесты человека.

В фильме «Амели» есть такая фраза: «Когда палец указывает на небо, дурак смотрит на палец». Так вот, оказывается, смотреть туда, куда указывает палец – это важнейший скилл. Дети начинают это делать в девять месяцев. И это одно из первых умений человека – основа социализации. Оказалось, что собаки тоже могут следить за тем, куда указывает палец. И одомашненные лисы могут. А в вот дикие лисы – нет. И шимпанзе тоже не могут следить за тем, куда указывает палец, а вот их более миролюбивые родственники – бонобо – могут. Вот такое интересное открытие.

В случае собак и лис – одомашнивание – это был искусственный отбор. А вот в случае людей и бонобо – естественный. Эволюционная стратегия в направлении большей дружелюбности оказалась более выгодной. Именно благодаря этой стратегии человек разумный выжил (в отличие от неандертальцев и прочих доисторических людей).

Но у эмпатии и дружелюбия к себе подобным есть обратная сторона – жестокость к другим, тем кто не входит в свою группу. Авторы приводят результаты множества психологических экспериментов, которые доказывают связь эмпатии и ксенофобии. И избавиться от ксенофобии возможно только за счет расширения групп «своих». Об этом писал и Стивен Пинкер, на которого и ссылаются авторы.

Как же расширить группу «своих»? Один из способов, который предлагают авторы со ссылкой на Джейн Джекобс – это (неожиданно) урбанистика. Да, города, удобные для жизни, в которых формируются соседские сообщества совершенно разных людей – прививка от ксенофобии. Бесконечные человейники без общественных пространств, превращающиеся в гетто – это наоборот рассадник ксенофобии.

https://vk.com/a_kayugin?w=wall1510106_18112