Почему генсовет Единой России возглавил полпред президента на Урале

Тюменский политолог Александр Безделов комментирует назначение Владимира Якушева секретарем генерального совета «Единой России».

И опять старая песня о главном про «клан Собянина», что полностью не соответствует современной российской политической реальности. Владимир Якушев уже давно самостоятельная политическая единица. И чрезвычайно влиятельная, как мы видим – сначала назначение местного политика Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО, а теперь пост главы генсека ЕР. Он на хорошем счету лично у президента в связи с эффективной работой на посту полпреда и как раз-таки полной независимостью от всевозможных московских групп влияния. Что важно для партии перед началом подготовки к выборам Госдуму, которые состоятся в 26 году.

Не меньшее значение имеет тот факт, что Владимир Якушев никогда не был замечен в аппаратных интригах и разнообразных подковерных играх. Что тоже большая новация для московской политики и конкретно для ЕР.

Что касается совмещения постов, то, скорее всего это временно, хотя устав партии этого не запрещает – должность он занимает на общественных началах. Скорее всего, после съезда новый глава генсовета все-таки может покинуть пост – работа предполагает дислокацию в Москве. И тогда решится вопрос о новом полпреде. Я не верю в фамилии чиновников из Москвы, скорее всего это будет кандидат из УрФО, как вариант, бывший глава Ямала и экс-министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, полностью противоположный нынешнему полпреду по стилю управления.

Оригинал