16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,8545   EUR  101,8330  

Новости

Больше новостей
Где в Тюменской области жить лучше всего?
Комментировать
0
Пять ранее судимых югорчан получили разрешение на работу с детьми. Ваше отношение к этому...
Комментировать
0
Ваш основной источник новостной информации...
Комментировать
0
Планируете ли вы покупать автомобиль до конца этого года?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные покупки недвижимости до конца года?
Комментировать
0
Нужно ли организовать дежурство спасателей на местах несанкционированного купания в Сургуте?
Комментировать
0
Больше опросов

​Как сделать так, чтобы вас не сбили и не обматерили при вождении электросамоката

10 правил для безопасного и приятного вождения электросамокатов

​Как сделать так, чтобы вас не сбили и не обматерили при вождении электросамоката
Фото unshplash.com

Продолжим про СИМы, они же средства индивидуальной мобильности, то есть те самые самокаты, моноколеса и прочий микроэлектротранспорт. В прошлый раз обсудили теорию, теперь практика. Есть несколько, очень простых правил, делающих использование СИМ безопасным и комфортным:

1. Если вы едете на СИМ – вы не пешеход! А значит, все права самого привилегированного участника дорожного движения на вас больше не распространяются! Автомобили не обязаны вам уступать на пешеходных переходах и в жилых зонах. Отсюда следует второе правило.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО (ага, именно капсом) спешиваемся при пересечении дороги, будь то регулируемый или нерегулируемый перекресток. Автомобилисты привыкли к скорости передвижения пешеходов, и рассчитывают свои маневры исходя из их типичных маневров. Встретить Усейна Болта, бегущего 100-метровку через пешеходник на Пролетарском, они никак не ожидают… отсюда и частые наезды. Именно наезд на неспешившихся СИМщиков – наиболее частый вид ДТП, причем с тяжелыми последствиями.

3. Пешеход всегда прав, а если он не прав – смотри выше. Летите вы на своем электрическом коне, ветер волосы развевает, слезы радости по сторонам разлетаются, а тут они – пешеходы – еле плетутся, да еще трое в ряд! Бесит, да? Но нет, не забываем тротуар – территория пешеходов, тормозим и вежливо просим подвинуться. Только так. Вот появятся у нас полноценные велодорожки – там можно будет свои порядки наводить. Наезд на пешехода, кстати, второй по популярности вид ДТП и тоже бывает очень болезненным.

4. Обгон. Все водители знают, что обгон – это самый опасный маневр! Так они хоть правила знают, у них зеркала и поворотники есть, и то тысячи ДТП ежегодно происходит при обгонах. Что же говорить про СИМы, велосипеды и пешеходов? Опережая кого-то, нужно помнить: он не в курсе, что вы за его спиной, СИМ бесшумен. Поэтому человек может резко повернуть перед вашим носом, махнуть рукой или просто наклониться. Эта неожиданная встреча будет сюрпризом для обеих сторон.

Что делать? Можно посигналить, снизить скорость, чтобы разница в скорости не превышала 5 км/ч, увеличить боковой интервал. В общем, минимизировать риск. Аналогично – нужно все это учесть при своих маневрах, перед поворотом оглянуться назад, нет ли кого у вас за плечом. Это тоже частая причина ДТП.

5. Про алкоголь писать не буду, думаю, всем адекватным людям понятно, что состоянии опьянения любой транспорт становится опасным.

6. Дети. От детей нужно держаться подальше, они еще не осознают опасность движущихся предметов и плохо рассчитывают скорость сближения.

7. Скорость. Без шлема, наколенников, налокотников и прочей брони я бы не разгонялся выше 25 км/ч. Любой из вышеперечисленных пунктов или неожиданная ямка может превратить вашу поездку в неуправляемый полет. Со всеми вытекающими.

8. Обозначьте себя. Обязательно в темное время должны работать фара и задний габарит, по бокам можно наклеить светоотражающую ленту, да и фликеры на одежде не помешают. Можно негромко включить фоновый звук.

9. Водители часто жалуются на наши дороги, но СИМщикам приходится еще туже. Велодорожек почти нет, тротуары зачастую в плачевном виде, съездов/въездов на них мало, а еще поребрики, ветки деревьев, заборы, песики, насекомые, летящие в рот и глаза… сложностей хватает. Нужно адаптироваться. Во-первых, по возможности, подготовить свой транспорт: большие колеса, мягкая подвеска и т.д. Во-вторых, подготовить себя и попрактиковаться в объезде ям, в заездах на поребрики, управлении СИМ в сложных условиях. Защитные очки еще не помешают, в идеале шлем. И никаких наушников!

10. Главное правило: будьте взаимовежливы и относитесь ко всем мелки неурядицам без негатива!

СИМщики, еще полсезона впереди, катайте в свое удовольствие, но безопасно!


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:32, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Исправление и наказание 642
  2. В Сургуте установят два десятка новых остановочных комплексов 617
  3. ​В Сургуте нашли тело утонувшего мужчины 583
  4. В Сургуте перекрыли дорогу к кардиоцентру из-за ремонтных работ 521
  5. ​Наталья Комарова в прямом эфире с югорчанами обсудит проблемы ЖКХ 502
  6. ​Молодой мужчина погиб при возгорании бензовоза в Нягани 347
  7. 72 жителя Нефтеюганска страдают слабоумием 316
  8. Тысячи человек побывали в экоэтнодеревне в Нижневартовске 261
  9. ​Шахматисты из Египта и Замбии приехали на фестиваль в Ханты-Мансийск 241
  10. В Сургуте пройдет двухдневный городской турнир по волейболу 237
  1. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 2460
  2. Пять детсадов ХМАО признали лучшими в России 1343
  3. Россиян попросили воздержаться от поездок через Крымский мост из-за чрезвычайного происшествия 1327
  4. Югорчанин с игроманией украл полмиллиона у отчима проиграл их на ставках за вечер 1323
  5. ​Смутные сомнения 1285
  6. Полвека назад в Сургуте… 1280
  7. Сургутяне смогут больше воздействовать на свои управляющие компании через Госуслуги 1274
  8. ​Праздника не будет? День нефтяника и газовика в Сургуте отменили 1252
  9. В Сургуте двое мужчин зарезали собутыльника из-за телефона 1207
  10. ​Александр Моор поручил создать в Тюменской области проектный офис по внедрению искусственного интеллекта 1205
  1. ​В отношении сторонников Пригожина возбуждают уголовные дела 9431
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5074
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 4432
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4178
  5. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 4004
  6. Учитывая большие заслуги 3869
  7. Помогите спасти! 3606
  8. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3311
  9. Умер Владимир Пидзамкив 2875
  10. ​Землю – людям 2526

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика