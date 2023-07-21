Совфед разрешил регионам самим решать, как поступать с бездомными животными. Что изменится после этого в Югре и Сургуте?

В среду, 19 июля, Совет Федерации одобрил законопроект, наделяющий регионы правом устанавливать свои правила обращения с бездомными животными. Зоозащитники опасаются, что это приведет к бесконтрольному убийству собак и кошек, оказавшихся на улице. Как это может быть реализовано в Югре и Сургуте − рассказала корреспондентам siapress.ru соучредитель Регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай Лапу» Александра Нуриева.

Все региональные решения, связанные с обращением с бездомными животными, обязаны реализовываться в рамках Федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», потому что он имеет верховенство. В теории в нем сохранены нравственные принципы и принципы гуманности и отсутствует такое понятие, как «эвтаназия».

На практике сейчас в некоторых регионах, например, на Камчатке, в Бурятии, появляются предложения от региональных правительств о том, что животные будут усыпляться. В этом случае идет прямое противоречие Федерального закона. Пока неизвестно, как будут на это реагировать федерация, зоозащитники, прокуратура. Скорее всего, если властями будут приняты решения об эвтаназии, зоозащитные сообщества этого региона будут подавать жалобы в прокуратуру на нарушение законодательства.

Здесь могут быть разные варианты, но, как я уже отметила, сам ФЗ №498 сохраняет принцип гуманного отношения к животным и не предусматривает эвтаназию. Там остается отлов, стерилизация и возврат в среду обитания. И может быть безвозвратный отлов, как, например, в Москве, когда создаются приюты, и животных помещают туда на пожизненное содержание до того, как им найдут новый дом.

В настоящий момент, по моим данным, ветеринарная служба Югры разрабатывает проекты местных региональных постановлений по причине того, что полномочия переданы на региональный уровень. Пока нет конкретики, так как еще не было заседания общественного совета. Да и за небольшой промежуток невозможно подготовить полноценное законодательное постановление. Я предполагаю, что, как только появится проект, он будет вынесен на обсуждение и тогда можно предметно разговаривать о том, какие варианты предлагает основная служба и правительство округа для регулирования ситуации.

Опасаться, конечно же, все-таки стоит. По большему счету все зависит от местных властей. Например, еще при рассмотрении законопроекта в Госдуме ряд регионов высказал позицию, что им достаточно действующего Федерального закона №498, работа по этому вопросу уже отрегулирована и ни о какой эвтаназии речи быть не может. Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород однозначно заявили, что не рассматривают такой вариант решения проблемы.

Но риск, что местные власти сочтут его уместным, безусловно, существует. Зоозащитные организации не зря этот вопрос поднимают и опасаются таких решений. Однако, в регионах, где выстроены тесные взаимоотношения с зоозащитниками, местная власть понимает, что эвтаназия — это не решение проблемы. Она не обезопасит людей от нападений собак. А также эвтаназия не решает проблему с численностью животных на улицах. Все это ликвидируется другими методами. Если у властей есть понимание, в чем корень проблемы, и как нужно действовать, то эти дополнительные полномочия будут им даже полезны. А вот там, где не хотят решать эту проблему, например, в Чукотском округе, Якутске, Алтайском крае, Бурятии, могут возникнуть проблемы.

Нужно поблагодарить ветеринарную службу Югры за то, что она консультируется с зоозащитными организациями и выслушивают конструктивные мнения и предложения. Правительство округа тоже довольно лояльно настроено и открыто к взаимодействию. У нас есть жесткий мониторинг муниципалитетов по этой проблематике. Проходят и региональные оперативные штабы, где обмениваются мнениями, контролируются поставленные задачи. Ветеринарная служба Югры проводит уже второй год подряд акции, например, «Ласковый май − собаку забирай».

Скорее всего проблема с безнадзорными животными в округе будет решаться с ее корнями, а не с последствиями. А это концентрация внимания на ответственном отношении к животным, законодательстве, необходимой инфраструктуре, контроле и просвещении.