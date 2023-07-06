Главное, что снижает рождаемость в России – масштабная неопределенность

В России за четыре месяца родились чуть больше 400 тысяч детей. Если предположить, что темпы сохранятся, то годовой показатель составит 1,2 млн новорожденных, что на треть меньше, чем в последние пиковые годы новейшей истории России – 2014 и 2015, тогда мы чуть не дотянули до 2 млн новых людей. А нынешние 1,2 миллиона – худший показатель с 2000 года. На самом деле совсем не факт, что мы доберемся и до этой цифры. Потому что только по итогам июля мы сможем осознать масштабы первоначальной «репродуктивной» реакции молодых россиян и россиянок на частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября.

Представители власти осознают риски и проблемы происходящего и пытаются как-то ощупать «слона» низкой рождаемости. Вот вице-премьер Татьяна Голикова рассказывает, что наиболее частой причиной отказа молодых женщин от рождения ребенка является отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода, также на это решение влияет возраст и связанные с этим проблемы со здоровьем. И даже посетовала: «При этом мы провели анализ данных Фонда обязательного медицинского страхования и установили, что только 6% женщин с 18 до 34 лет <...> проходят диспансеризацию. Конечно, этого недостаточно для своевременного выявления причин, которые могут отрицательно сказаться на репродуктивном здоровье женщины».

Я выскажу личное мнение, с которым вы можете согласиться или нет. Мне кажется, что ключевой фактор, влияющий на решение конкретной пары завести ребенка, это определенность или неопределенность будущего. Будем откровенны – с этим у нас большие проблемы. Огромные. За последние несколько лет с нами столько всего случилось, что попытаться спланировать свою жизнь даже на полгода – дело не из легких (точнее, спланировать-то можно, но определяющие жизнь обстоятельства могут измениться настолько кардинальным образом, что «насмешить бога» становится слишком легко, почти неизбежно).

Так что родителям каждого ребенка, родившегося в России в 2023 году, я бы выдавал орден за оптимизм и стойкость перед обстоятельствами. А всем остальным, кто мог бы, и даже подумывал, но не стал, нужно как-то помочь с предсказуемостью жизни, стабильностью, ощущением перспектив. Есть по этому поводу несколько идей, но на этот раз позволю уважаемой аудитории обдумать это все самостоятельно.