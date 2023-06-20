Что делать, если качество телефонной связи и интернет-соединения на смартфоне упало

У всех мобильных операторов в больших городах и поселениях сейчас очень хорошее покрытие. У многих запущены технологии 3G, LTE, VoLTE, часто обновляется оборудование и программное обеспечение, и все это для улучшения качества связи

Но рано или поздно каждый абонент сталкивается с проблемой плохого соединения, это выражается не дозвоном или плохим качеством интернета. Абоненты часто создают разные обращения в техподдержку операторов связи, ругаются, жалуются в социальных сетях, но причина может быть очень проста – устаревшая модель сим-карты. И чтобы решить эту проблему, нужно просто ее поменять.

Это необходимая мера, так как операторы связи постоянно меняют конфигурация работы базовых станций и аппаратной части сети связи.

Технические специалисты операторов связи рекомендуют производить замену сим-карты на регулярной основе, а конкретно не реже чем два раза в год. Естественно, поменять ее можно только в фирменных салонах связи. Как правило, услуга бесплатна.

Если ухудшение услуг связи наблюдается у корпоративного клиента, стоит обратиться к специалисту компании, который отвечает за ведение договора с оператором связи. Он обеспечит замену сим-карты. Если такого сотрудника в компании нет, тогда корпоративному абоненту стоит самому обратится в офис оператора связи.

Важно! Для замены сим-карты в салоне связи необходимо предъявить паспорт для физических лиц и доверенность для замены сим-карт организаций.