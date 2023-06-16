Куда вкладывают деньги жители Югры? Как сберечь и приумножить средства в условиях санкций?

Вопрос сохранения и даже приумножения денег становится все более актуальным, и siapress.ru обратился за советами к специалисту — управляющему Отделением Банка России по Тюменской области Елене Никитиной.

Вклады остаются самым популярным инструментом сбережения денег у югорчан. Средства жителей автономного округа на банковских счетах на начало мая этого года достигли 534 млрд рублей, а годовой прирост составил 13%. В расчете на каждого жителя Югры средняя сумма вклада составила 307 тыс. рублей, для сравнения в Тюменской области – 183 тыс. рублей.

Для сбережения средств на сегодняшний день больше подходят рублевые вклады. Они не только защищены от санкционных рисков, блокировок, но и более доходны, чем валютные: средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков страны в третьей декаде мая составила 7,75%, что превышает уровень инфляции. При этом деньги с вклада можно снять в любой момент. Весной 2022 года югорчане взяли из банков столько наличных, сколько им требовалось. Банк России обеспечивает банки рублевой наличностью в полном объеме и оперативном режиме. Кроме того, в случае отзыва лицензии у кредитной организации Агентство по страхованию вкладов выплатит вкладчику страховое возмещение в размере суммы вклада, но не более 1,4 млн рублей.

В последние несколько лет люди даже с небольшими накоплениями стали активно выходить на фондовый рынок. Сказалось повышение доступности финансовых услуг – сделки можно совершать онлайн и в мобильном приложении, не выходя из дома. События 2022 года пошатнули доверие инвесторов к фондовому рынку: иностранные активы россиян попали под блокировку, а котировки российских акций показали отрицательную динамику. В 2023 году рынок начал восстанавливаться, акции растут, компании выплачивают дивиденды. Банк России реализует ряд мер, направленных на защиту розничного инвестора. Несмотря на текущую ситуацию, россияне и сегодня продолжают открывать брокерские, индивидуальные инвестиционные счета, совершать сделки. Так, за год количество брокерских счетов, открытых жителями «тюменской матрешки», выросло на 30%. По данным на начало апреля жители региона имеют 995 тыс. брокерских счетов и более 30 тыс. счетов доверительного управления, объем активов превысил 190 млрд рублей.

Однако отмечу, что начинающие инвесторы часто не осознают, что инвестиции на фондовом рынке всегда связаны с риском. Доходность здесь никто не гарантирует, и в отличие от банковского вклада средства не застрахованы государством.

Если же у вас есть достаточный объем накоплений, чтобы не только сберегать, но и инвестировать, и желание дополнительно увеличить доходность, то можно присмотреться к рублевым облигациям и акциям российских компаний с высоким рейтингом. При этом не надо забывать, что инвестиции могут принести повышенный доход, но также могут быть и убыточными. Начинающим инвесторам необходимо тщательно продумывать свои действия, учитывать повышенную волатильность фондового рынка, выбирать более надежные инструменты и диверсифицировать инвестиционный портфель.

Дополнительно — простые советы начинающему инвестору:

- пройдите хотя бы минимальный курс обучения, сейчас много различных онлайн-курсов;

- инвестируйте только свои деньги, не влезайте в долги и кредиты;

- «не кладите все яйца в одну корзину», т.е. диверсифицируйте портфель своих ценных бумаг;

- прежде чем инвестировать в компанию, изучите ее финансовые показатели, перспективы;

- не верьте обещаниям зарабатывать 500% годовых! Это могут обещать только шарлатаны;

- не поддавайтесь эмоциям и не принимайте импульсивных решений.

Ситуация на рынке изменчива, а ответственность за принятые решения несете только вы.

Подробнее о том, что нужно знать начинающему инвестору в материале на просветительском портале Банка России fincult.info