Рубль опять серьезно просаживается к другим валютам. Что дальше

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506084"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941987"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=cB45BoJ+Uw4ja91X/b9FRftp7HmAabLu/VhRQm+mwgDwxBAZ/Ryca0OkakeqtpcY39C0AVFCfGJjKdULYZ6DwuGVBM3XtIhGKvHapOhTdh35R63h0poOIzCkLUcMUE1Y50G5sh6vyyv0QIClbO8H/3kI8hrvWh1uGKWmT6tjQO8="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=cB45BoJ+Uw4ja91X/b9FRftp7HmAabLu/VhRQm+mwgDwxBAZ/Ryca0OkakeqtpcY39C0AVFCfGJjKdULYZ6DwuGVBM3XtIhGKvHapOhTdh35R63h0poOIzCkLUcMUE1Y50G5sh6vyyv0QIClbO8H/3kI8hrvWh1uGKWmT6tjQO8="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "119"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:21:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "119"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941986"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=zmgdUcIiMBxCVFe7lncnd1fWZoSNOzdMFumJTT1fSWe0J63qOnYsVd3wDFdNLqRZvgsbMSc7c/aMNzswTm1fisj9P7lbT7XA76e+Hjft8Rm9bp4g0VxaBLKxQFdIfgNvOdiiboy6sQG3RWWhEgAwBss2gGYotv0MuAzlg7w3GaA="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=zmgdUcIiMBxCVFe7lncnd1fWZoSNOzdMFumJTT1fSWe0J63qOnYsVd3wDFdNLqRZvgsbMSc7c/aMNzswTm1fisj9P7lbT7XA76e+Hjft8Rm9bp4g0VxaBLKxQFdIfgNvOdiiboy6sQG3RWWhEgAwBss2gGYotv0MuAzlg7w3GaA="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "120"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:20:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "120"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506084"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941987"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=cB45BoJ+Uw4ja91X/b9FRftp7HmAabLu/VhRQm+mwgDwxBAZ/Ryca0OkakeqtpcY39C0AVFCfGJjKdULYZ6DwuGVBM3XtIhGKvHapOhTdh35R63h0poOIzCkLUcMUE1Y50G5sh6vyyv0QIClbO8H/3kI8hrvWh1uGKWmT6tjQO8="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=cB45BoJ+Uw4ja91X/b9FRftp7HmAabLu/VhRQm+mwgDwxBAZ/Ryca0OkakeqtpcY39C0AVFCfGJjKdULYZ6DwuGVBM3XtIhGKvHapOhTdh35R63h0poOIzCkLUcMUE1Y50G5sh6vyyv0QIClbO8H/3kI8hrvWh1uGKWmT6tjQO8="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "119"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:21:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "119"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941986"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=zmgdUcIiMBxCVFe7lncnd1fWZoSNOzdMFumJTT1fSWe0J63qOnYsVd3wDFdNLqRZvgsbMSc7c/aMNzswTm1fisj9P7lbT7XA76e+Hjft8Rm9bp4g0VxaBLKxQFdIfgNvOdiiboy6sQG3RWWhEgAwBss2gGYotv0MuAzlg7w3GaA="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=zmgdUcIiMBxCVFe7lncnd1fWZoSNOzdMFumJTT1fSWe0J63qOnYsVd3wDFdNLqRZvgsbMSc7c/aMNzswTm1fisj9P7lbT7XA76e+Hjft8Rm9bp4g0VxaBLKxQFdIfgNvOdiiboy6sQG3RWWhEgAwBss2gGYotv0MuAzlg7w3GaA="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "120"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:20:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "120"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  83,6405   EUR  90,3899  

Новости

Больше новостей
Достаточно ли в России праздничных нерабочих дней?
Комментировать
0
Следует ли избавить улицы Сургута от киосков?
Комментировать
0
Вы будете купаться в сургутских водоемах этим летом?
Комментировать
0
Больше опросов

​Не нам над падением турецкой лиры шутить, точно не нам, или Сколько еще рублю падать осталось

Рубль опять серьезно просаживается к другим валютам. Что дальше

​Не нам над падением турецкой лиры шутить, точно не нам, или Сколько еще рублю падать осталось
Фото из социальных сетей автора

Долго ли еще будет снижаться курс рубля? Когда увидим доллар за 85, а юань за 12? Все чаще и чаще получаю эти вопросы.

1. Ослабление рубля – это долгосрочный тренд, который с нами уже почти 10 месяцев. В октябре 2022-го курс был на отметке 55-57 рублей за доллар, а сегодня – 84,3.

2. Основными причинами являются:

– остановка роста цен на сырье – основу доходов российской экономики;

– санкции, которые привели к сокращению валютной выручки;

– постоянный и неуклонный рост параллельного импорта;

– ну, и геополитика, разумеется, особенно, в последнее время.

Таким образом, мы видим, как основной фактор, способствующий росту курса рубля более года назад, – невероятный профицит торгового баланса и счета текущих операций – сходит на нет:

– импорт практически восстановился;

– доходы от экспорта сокращаются;

– при этом возможности для перевода средств населением пока достаточно широки;

– да и запрет нерезидентами на вывод средств, как мы зноем, сменился существующим в настоящий момент месячным лимитом на вывод – $1 млрд в месяц.

Это относительно немного. Однако… И этот краник может быть при необходимости перекрыт.

Что может изменить картинку в будущем?

1. Стремительный рост цен на энергоносители в будущем. Это вряд ли. В мире попахивает рецессией, спроса особого нет, и даже небольшое дополнительное стимулирование Китаем своей экономики вряд ли существенно изменит ситуацию.

2. Введение новых санкций для удара по импорту РФ. Думаю, что здесь простор для «творчества» у коллег значительно сужается. Все же особенно чувствительными могут быть санкции против стран и компаний, поддерживающих с РФ значительные объемы торговли. Думаю, что в ближайшее время продукт данного творчества мы с вами узрим.

3. Введение новых административных ограничений в РФ на движение капитала. Теоретически все возможно. Однако, скорее всего, не в моменте.

4. Геополитика? Ну, здесь пока все крайне напряженно. И просвет, возможно, наступит не ранее середины июля-августа. Да и то – кто знает.

Какие возможности у ЦБ остановить проседание рубля?

– Временно закрыть краник – остановить вывод средств нерезидентами.

– Повысить ставку. Это явно будет сделано в ближайшие месяц-два.

– Изменить правила по выводу средств соотечественниками. К примеру, вместо разрешенного 1 млн вновь вернуться к 300 или 500 тысячам.

– Поиграть с банковскими нормативами.

Есть ли возможности у правительства вмешаться?

Разумеется. Еще увеличить ежемесячные продажи юаней из ФНБ. Как мы знаем, сегодня Минфин ежедневно продает на торгах в рамках бюджетного правила ₽3,6 млрд. Изменение произошло с 7 июня. Минфин уже увеличил объем продажи юаней в 1,8 раза. Пока не сильно помогло. Еще можно заставить экспортеров еще больше продавать валютной выручки. А вот это вряд ли.

А вот будет ли ЦБ или Минфин вмешиваться?

Минфин – точно нет. А зачем? Еще рубль-другой просадки валюты, и бюджет уже почти в порядке. Дефицит сокращается.

ЦБ – вполне возможно, но, думаю, только в том случае, если курс рубля будет стабильно пробивать уровень 85-86.

Чего ждать дальше?

Впереди у нас с вами, как известно, налоговый период. Еще неделя, и, скорее всего, объемы продаж валюты будут расти.

Геополитика… В ближайшее время, похоже, градус будет еще подниматься. Возможны любые новые события, не исключаю техногенные катастрофы. Увы.

Полагаю, что мы в ближайшее время вполне можем увидеть доллар и другие валюты еще на 2-3% выше. Далее… Далее начнется налоговый период и возможное вмешательство ЦБ. Кстати, и сезонный фактор сейчас НЕ в пользу рубля.

Есть ли шанс в течение нескольких месяцев увидеть доллар по 90, а юань по 13-14?

В принципе все в этой жизни возможно. Однако… больше склоняюсь к тому, что в ближайшее время (особенно если будет 86-87) увидим достаточно серьезные действия от правительства, особенно ЦБ. Как я уже сказал, арсенал средств имеется.

Ну и… усиление контроля за оттоком капитала? Здесь все возможно. И все будет зависеть от ситуации. Пока статистика такова, что за полгода рубль потерял порядка 40 процентов. И по этим параметрам приблизился к «лучшим» валютам мира – турецкой лире и аргентинскому песо. Так что… не нам над турками шутить. Не нам.

Оригинал


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:45, просмотров: 113, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#367 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686203675"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941983"
    ["follow_link"]=>
    string(319) "/adv_follow/hash?q=/2yHfAnVtfhMKjvRrEOFLcB8WR1/lsP2dK8Qv2qvkYjpV5b4kTRRLIWM9d3bZcM/WDwisCDkf1Y57nhOvnrgKjIyZy6b05GbJu8UoS+BvV8Gei66dp8vjdhc2HklXlBjqnZYnyyOShLCg1Dwt/0JtYRGrS1Hl0CBT/gXJSSPXoeB+qRQcke+3znQ7M06ihi2BX/n2ENPVKgASFY1iWYcaUFI4nGtyJC7h291785MJx9HW3Wzb8oHrc/52Jt0nvHXUdRwm890G976zzSjO1Qa5E+G6ZJcEVVcwMcVwWe7XLc="
    ["view_link"]=>
    string(317) "/adv_view/hash?q=/2yHfAnVtfhMKjvRrEOFLcB8WR1/lsP2dK8Qv2qvkYjpV5b4kTRRLIWM9d3bZcM/WDwisCDkf1Y57nhOvnrgKjIyZy6b05GbJu8UoS+BvV8Gei66dp8vjdhc2HklXlBjqnZYnyyOShLCg1Dwt/0JtYRGrS1Hl0CBT/gXJSSPXoeB+qRQcke+3znQ7M06ihi2BX/n2ENPVKgASFY1iWYcaUFI4nGtyJC7h291785MJx9HW3Wzb8oHrc/52Jt0nvHXUdRwm890G976zzSjO1Qa5E+G6ZJcEVVcwMcVwWe7XLc="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "116"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "45"
      ["name"]=>
      string(25) "Нажда (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(145) "https://monadja.ru/plasticheskaya-khirurgiya/plastika-grudi/aktsiya-mammoplastika-implantatsiya-pod-klyuch-vsego-190-tys-rub/?utm_source=siapress"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ec95ece0c61c60f2e372af053b075d6e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-08 10:54:35"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "116"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#329 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#363 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686549587"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941988"
    ["follow_link"]=>
    string(319) "/adv_follow/hash?q=WKwlqUli+wOD3QiIaVLkzQR4Fvwh/SQHmiTwV2C9MxyJLyLz8lJ+gG2suLdIchZIusSxCFmqtKemYMGyCudKbgtUhuyTyh9uPTKGV1nE+7u4+Op+iVEDg7BzEJrjwmBuIQTB2eVJViDCkOdSlF93vyH0ffEh3qEyj/nSo7ZrJt+wBsUIHUg/IY6yfd3+LXvnOhNcNXh889Q8pf2+DQEgzAjYofTQVxEYsPfV0S7Bj8zlZPL1QSrqpF7o+DRe+tEAvsrhPGQixIVHkiaRomReM34mTL1cIwzcPISEr3bdd6U="
    ["view_link"]=>
    string(317) "/adv_view/hash?q=WKwlqUli+wOD3QiIaVLkzQR4Fvwh/SQHmiTwV2C9MxyJLyLz8lJ+gG2suLdIchZIusSxCFmqtKemYMGyCudKbgtUhuyTyh9uPTKGV1nE+7u4+Op+iVEDg7BzEJrjwmBuIQTB2eVJViDCkOdSlF93vyH0ffEh3qEyj/nSo7ZrJt+wBsUIHUg/IY6yfd3+LXvnOhNcNXh889Q8pf2+DQEgzAjYofTQVxEYsPfV0S7Bj8zlZPL1QSrqpF7o+DRe+tEAvsrhPGQixIVHkiaRomReM34mTL1cIwzcPISEr3bdd6U="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "117"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "45"
      ["name"]=>
      string(23) "Нажда (С1 моб)"
      ["link"]=>
      string(145) "https://monadja.ru/plasticheskaya-khirurgiya/plastika-grudi/aktsiya-mammoplastika-implantatsiya-pod-klyuch-vsego-190-tys-rub/?utm_source=siapress"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e7a66abb95e77471c295a279eb222a5d.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-12 10:59:47"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:48"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "117"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#326 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#367 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686203675"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941983"
    ["follow_link"]=>
    string(319) "/adv_follow/hash?q=/2yHfAnVtfhMKjvRrEOFLcB8WR1/lsP2dK8Qv2qvkYjpV5b4kTRRLIWM9d3bZcM/WDwisCDkf1Y57nhOvnrgKjIyZy6b05GbJu8UoS+BvV8Gei66dp8vjdhc2HklXlBjqnZYnyyOShLCg1Dwt/0JtYRGrS1Hl0CBT/gXJSSPXoeB+qRQcke+3znQ7M06ihi2BX/n2ENPVKgASFY1iWYcaUFI4nGtyJC7h291785MJx9HW3Wzb8oHrc/52Jt0nvHXUdRwm890G976zzSjO1Qa5E+G6ZJcEVVcwMcVwWe7XLc="
    ["view_link"]=>
    string(317) "/adv_view/hash?q=/2yHfAnVtfhMKjvRrEOFLcB8WR1/lsP2dK8Qv2qvkYjpV5b4kTRRLIWM9d3bZcM/WDwisCDkf1Y57nhOvnrgKjIyZy6b05GbJu8UoS+BvV8Gei66dp8vjdhc2HklXlBjqnZYnyyOShLCg1Dwt/0JtYRGrS1Hl0CBT/gXJSSPXoeB+qRQcke+3znQ7M06ihi2BX/n2ENPVKgASFY1iWYcaUFI4nGtyJC7h291785MJx9HW3Wzb8oHrc/52Jt0nvHXUdRwm890G976zzSjO1Qa5E+G6ZJcEVVcwMcVwWe7XLc="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "116"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "45"
      ["name"]=>
      string(25) "Нажда (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(145) "https://monadja.ru/plasticheskaya-khirurgiya/plastika-grudi/aktsiya-mammoplastika-implantatsiya-pod-klyuch-vsego-190-tys-rub/?utm_source=siapress"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ec95ece0c61c60f2e372af053b075d6e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-08 10:54:35"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "116"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#329 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#363 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686549587"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941988"
    ["follow_link"]=>
    string(319) "/adv_follow/hash?q=WKwlqUli+wOD3QiIaVLkzQR4Fvwh/SQHmiTwV2C9MxyJLyLz8lJ+gG2suLdIchZIusSxCFmqtKemYMGyCudKbgtUhuyTyh9uPTKGV1nE+7u4+Op+iVEDg7BzEJrjwmBuIQTB2eVJViDCkOdSlF93vyH0ffEh3qEyj/nSo7ZrJt+wBsUIHUg/IY6yfd3+LXvnOhNcNXh889Q8pf2+DQEgzAjYofTQVxEYsPfV0S7Bj8zlZPL1QSrqpF7o+DRe+tEAvsrhPGQixIVHkiaRomReM34mTL1cIwzcPISEr3bdd6U="
    ["view_link"]=>
    string(317) "/adv_view/hash?q=WKwlqUli+wOD3QiIaVLkzQR4Fvwh/SQHmiTwV2C9MxyJLyLz8lJ+gG2suLdIchZIusSxCFmqtKemYMGyCudKbgtUhuyTyh9uPTKGV1nE+7u4+Op+iVEDg7BzEJrjwmBuIQTB2eVJViDCkOdSlF93vyH0ffEh3qEyj/nSo7ZrJt+wBsUIHUg/IY6yfd3+LXvnOhNcNXh889Q8pf2+DQEgzAjYofTQVxEYsPfV0S7Bj8zlZPL1QSrqpF7o+DRe+tEAvsrhPGQixIVHkiaRomReM34mTL1cIwzcPISEr3bdd6U="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "117"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "45"
      ["name"]=>
      string(23) "Нажда (С1 моб)"
      ["link"]=>
      string(145) "https://monadja.ru/plasticheskaya-khirurgiya/plastika-grudi/aktsiya-mammoplastika-implantatsiya-pod-klyuch-vsego-190-tys-rub/?utm_source=siapress"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e7a66abb95e77471c295a279eb222a5d.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-12 10:59:47"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:48"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "117"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#346 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#326 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Что происходит в IT-отрасли сегодня? // ONLINE 1001
  2. В Нижневартовске бетонная свая придавила рабочего, он умер в больнице 863
  3. В Югре можно купаться в пяти водоемах 853
  4. Электричка по Сургуту 683
  5. Чем живет общество инвалидов в Сургуте? // ONLINE 584
  6. Штормовой ветер настигнет югорчан в среду 565
  7. Власти Сургута объяснили, почему «Петрушке» нужно новое здание 548
  8. Здание на Маяковского, 15 в Сургуте вновь осталось без ремонта 464
  9. В Сургуте обсудили итоги изменения автобусной реформы 426
  10. Правила благоустройства Сургута изменят, чтобы лучше следить за подрядчиками 381
  1. Сургутянам представили программу праздничных мероприятий ко Дню города 2242
  2. Драка на детской площадке в Сургуте может привести к административной ответственности обеих матерей 1957
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 10-12 июня? // АФИША 1926
  4. Годы тягот и лишений 1878
  5. В Сургуте 12 июня перекроют движение транспорта ради празднования Дня города и Дня России 1743
  6. Часть маршрутов общественного транспорта в Сургуте не соответствует стандартам безопасности для детей 1605
  7. На Сургут надвигаются шквалистый ветер и сильные дожди 1532
  8. ​Почти перегнали 1365
  9. ​На скидки идут уже семь из десяти продавцов «вторички» в Сургуте 1281
  10. Буйный ветер прогулялся по набережной Нижневартовска ночью 1204
  1. Село «Богдановка» 11483
  2. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 6111
  3. ​Что происходит на ярком берегу Оби? Сергей и Олеся Медведевы // ONLINE 4280
  4. ​Полвека назад в Сургуте… 4137
  5. Как и зачем голосовать за благоустройство в Сургуте 4136
  6. ​В Красноярске за считанные миллионы рублей провели архитектурный конкурс для местного театра. Вот что получилось 3850
  7. ​Скромные дивиденды Сургутнефтегаза. Кубышка – всё? 3536
  8. ​Движение с остановками 3516
  9. ​Уходит или возвращается 3395
  10. Побежали! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3358

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика