Рубль опять серьезно просаживается к другим валютам. Что дальше

Долго ли еще будет снижаться курс рубля? Когда увидим доллар за 85, а юань за 12? Все чаще и чаще получаю эти вопросы.

1. Ослабление рубля – это долгосрочный тренд, который с нами уже почти 10 месяцев. В октябре 2022-го курс был на отметке 55-57 рублей за доллар, а сегодня – 84,3.

2. Основными причинами являются:

– остановка роста цен на сырье – основу доходов российской экономики;

– санкции, которые привели к сокращению валютной выручки;

– постоянный и неуклонный рост параллельного импорта;

– ну, и геополитика, разумеется, особенно, в последнее время.

Таким образом, мы видим, как основной фактор, способствующий росту курса рубля более года назад, – невероятный профицит торгового баланса и счета текущих операций – сходит на нет:

– импорт практически восстановился;

– доходы от экспорта сокращаются;

– при этом возможности для перевода средств населением пока достаточно широки;

– да и запрет нерезидентами на вывод средств, как мы зноем, сменился существующим в настоящий момент месячным лимитом на вывод – $1 млрд в месяц.

Это относительно немного. Однако… И этот краник может быть при необходимости перекрыт.

Что может изменить картинку в будущем?

1. Стремительный рост цен на энергоносители в будущем. Это вряд ли. В мире попахивает рецессией, спроса особого нет, и даже небольшое дополнительное стимулирование Китаем своей экономики вряд ли существенно изменит ситуацию.

2. Введение новых санкций для удара по импорту РФ. Думаю, что здесь простор для «творчества» у коллег значительно сужается. Все же особенно чувствительными могут быть санкции против стран и компаний, поддерживающих с РФ значительные объемы торговли. Думаю, что в ближайшее время продукт данного творчества мы с вами узрим.

3. Введение новых административных ограничений в РФ на движение капитала. Теоретически все возможно. Однако, скорее всего, не в моменте.

4. Геополитика? Ну, здесь пока все крайне напряженно. И просвет, возможно, наступит не ранее середины июля-августа. Да и то – кто знает.

Какие возможности у ЦБ остановить проседание рубля?

– Временно закрыть краник – остановить вывод средств нерезидентами.

– Повысить ставку. Это явно будет сделано в ближайшие месяц-два.

– Изменить правила по выводу средств соотечественниками. К примеру, вместо разрешенного 1 млн вновь вернуться к 300 или 500 тысячам.

– Поиграть с банковскими нормативами.

Есть ли возможности у правительства вмешаться?

Разумеется. Еще увеличить ежемесячные продажи юаней из ФНБ. Как мы знаем, сегодня Минфин ежедневно продает на торгах в рамках бюджетного правила ₽3,6 млрд. Изменение произошло с 7 июня. Минфин уже увеличил объем продажи юаней в 1,8 раза. Пока не сильно помогло. Еще можно заставить экспортеров еще больше продавать валютной выручки. А вот это вряд ли.

А вот будет ли ЦБ или Минфин вмешиваться?

Минфин – точно нет. А зачем? Еще рубль-другой просадки валюты, и бюджет уже почти в порядке. Дефицит сокращается.

ЦБ – вполне возможно, но, думаю, только в том случае, если курс рубля будет стабильно пробивать уровень 85-86.

Чего ждать дальше?

Впереди у нас с вами, как известно, налоговый период. Еще неделя, и, скорее всего, объемы продаж валюты будут расти.

Геополитика… В ближайшее время, похоже, градус будет еще подниматься. Возможны любые новые события, не исключаю техногенные катастрофы. Увы.

Полагаю, что мы в ближайшее время вполне можем увидеть доллар и другие валюты еще на 2-3% выше. Далее… Далее начнется налоговый период и возможное вмешательство ЦБ. Кстати, и сезонный фактор сейчас НЕ в пользу рубля.

Есть ли шанс в течение нескольких месяцев увидеть доллар по 90, а юань по 13-14?

В принципе все в этой жизни возможно. Однако… больше склоняюсь к тому, что в ближайшее время (особенно если будет 86-87) увидим достаточно серьезные действия от правительства, особенно ЦБ. Как я уже сказал, арсенал средств имеется.

Ну и… усиление контроля за оттоком капитала? Здесь все возможно. И все будет зависеть от ситуации. Пока статистика такова, что за полгода рубль потерял порядка 40 процентов. И по этим параметрам приблизился к «лучшим» валютам мира – турецкой лире и аргентинскому песо. Так что… не нам над турками шутить. Не нам.

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