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​Почти перегнали

Сравним статистику смертности в ДТП у Югры и южного бедного штата Индии

​Почти перегнали
Фото Е.Гончаровой

Прочитал сегодня материал Елены Гончаровой с впечатлениями о поездке в Индию и конкретно ботанический сад города Тхирувантхапурам, штат Керала. Посмотрите тоже, это очень любопытно. Но я немного про другое.

Взгляд зацепился за статистику, которую привела Елена – из-за абсолютно хаотического дорожного движения в штате Керала в ДТП гибнет около 3 тысяч человек в год при населении в 35 миллионов. А в Югре погибли за год 146 человек при населении в 1,7 миллиона. Кажется – разница серьезная. Но если перемножить цифры, то выяснится, что в Керале погиб один человек на 11 666 соотечественников. А в Югре – один на 11 643.

Это при условии, как пишет Елена: «Разметок на дорогах никто не соблюдает. Даже две сплошные, пересечение которых во всем мире – грубое нарушение дорожного движения, в Индии – это как будто перескок через детские нарисованные мелом «классики». Надо обогнать – никаких проблем, никто здесь тебя не оштрафует!»

И вот с такой системой организации дорожного движения «конкурирует», причем довольно успешно, богатая и благополучная Югра. Мне кажется, об этом нужно очень, очень серьезно задуматься.

P.S. К слову, Елена еще привела статистику по штату Флорида, США. Около тысячи погибших в ДТП за год при населении в 22 млн человек. То есть в авариях умер один человек на 22 тысячи.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 70, комментариев: 0
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