Умерла королева босановы Аструд Жилберту

Почти незамеченной прошла новость об уходе Аструд Жилберту — ну, в этом нет ничего странного, босанова в нашей северной стране не так чтобы сильно котировалась, хотя именно Аструд причастна к созданию классики жанра, известного буквально всем, — альбома Getz/Gilberto. Getz здесь, понятное дело, Стэн Гетц, пожалуй, главный популяризатор бразильских страстей в американском джазе, а вот Gilberto— не Аструд, а Жуан, ее супруг (мы же о Бразилии говорим — чуете, потянуло мылом? В эфире — теленовелла «Семейные узы»!). На пару эти двое исполнили несколько пьес Антонио Карлуша Жобима — Гетц на саксофоне, Жуан на гитаре, ну и сам маэстро Жобим отметился, конечно. Жуан пел на португальском, но пару песен решили продвинуть на американском рынке, для них подготовили английский текст. Жуан, однако, английским не владел, поэтому позвал напеть Corcovado и Girl From Ipanema свою жену Аструд.

Выдернул буквально с кухни.

Обычно после этого полагается сказать: «Дальше вы знаете» — в общем, песни стали хитами, семья распалась, Аструд начала сольную карьеру.

Самое забавное, что для этого она, в принципе, не обладала никакими выдающимися вокальными данными и умениями — тем не менее, ее тонкий серебристый голос, простой, можно даже сказать — безыскусный вокал идеально подошел к босанове.

Несколько первых ее пластинок, выпущенных в середине 60-х, сегодня справедливо считаются основополагающими в жанре. К концу десятилетия, впрочем, чудеса закончились, альбомы еще выходили, но уже не поражали воображение — от босановы Аструд перешла к эстраде, что логически привело ее к совместному альбому аж с Джеймсом Ластом. Этот явно не очень удачный заход на территорию восьмидесятнического эстрадного диско сегодня можно назвать полным провалом.

Но не провалом я завершу этот текст-воспоминание, а рекомендацией послушать один из лучших альбомов Аструд — ее совместку с трио Уолтера Вандерлея. Здесь много органа, иногда даже слишком много, но красота песен, буквально намурлыканных Аструд, искупает порой чрезмерные изыски Вандерлея.

Бонусом — подлинная летняя атмосфера, жара, отдых, нега.

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