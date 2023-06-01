Какие законы нужны России, чтобы решить проблему бродячих животных

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал новость об обсуждении новых законов о бродячих животных в Госдуме.

Что творят сегодня зоозащитные организации с законодателями и с собаками! То «старые люди» вносят одни поправки (и довольно разумные), то «новые люди» вносят поправки в эти поправки. «Когда это все закончится? – А что ты имеешь в виду? – Борьбу с безнадзорными собаками. – Никогда это не закончится».

Борьба с безнадзорными собаками никогда не закончится до тех пор, пока под нажимом зоозащитников будут приниматься популистские и довольно глупые законы. А что нужно.

Первый закон, который нужно принять – это «Закон о регистрации собак».

Второй закон, который нужно принять – это «Закон о налоге на содержание собаки в домохозяйстве».

Третий закон, который нужно принять – это «Закон о штрафе за самовыгул собак и штраф за выбрасывание собак на улицу».

Четвертый закон, который нужно принять – это «Закон о стерилизации бесхозяйных собак и содержании бесхозяйных собак в приютах». Впрочем в зависимости от бюджета региона бесхозяйных собак можно содержать от шести месяцев до бОльшего периода их жизни, вплоть до пожизненного (как в Москве, где безнадзорных собак нет от слова совсем). Законодательно запретить выпуск собак из приютов на улицы городов и поселений, даже после стерилизации, вакцинации и чипирования.

И все.

А то, что сейчас творят законодатели с подачи зоозащитников – это из разряда «пень колотить – да день проводить». А что, депутатам и заняться больше нечем, как собак отлавливать и стерилизовать? Пора бы и о людях подумать в своей законодательной деятельности.

А зоозащитники лучше пусть займутся реорганизацией своей стратегии и тактики по борьбе с безнадзорными собаками. Лучше пусть съездят в Германию и поизучают там опыт содержания собак в приютах. Ведь в Германии 30 млн собак на 85 млн жителей. А на улицах городов Германии не найдешь ни одной собаки. А приюты там содержатся не за счет регионального и муниципального бюджетов, а за счет собственной деятельности и спонсоров.

Вот тогда можно и законодателям дать пакет законодательных предложений на основе опыт Германии, где первой приняли закон о защите собак. Мы приняли вторыми в мире, но, как видим, толку пока мало.