Когда мы уйдем от ежегодных отключений горячей воды?

В Сургуте началась долгожданная пора отключений горячей воды. Это происходит каждое лето в течение долгих десятилетий и, кажется, нет в городе и даже стране более устойчивого института, чем этот. Или нет? Уйдем ли мы от подобных регулярных отключений? Конечно, уйдем — и мы от этого уже уходим. Если походить по квартирам в многоквартирных домах, то мы обнаружим, что многие люди ставят электрические бойлеры и решают эту проблему самостоятельно.

На самом деле, это отключение горячей воды для того, чтобы чистить инженерные сети — это красноречивое доказательство расточительности и бессмысленности централизованной системы горячего водоснабжения. В свое время, когда город строился, строительство централизованных котельных было удобно в силу ряда причин. Одна из них – горячая вода, поступавшая в город с сургутских электростанций, считалась дармовой: у нас есть уникальная возможность получать уже подготовленную горячую воду, которая является избыточной для электростанций. Они бы ее все равно куда-нибудь сливали. Вот город ее забирает, делает определенную техническую подготовку и дальше уже вода поступает в квартиры. Это было тогда неким технологическим ноу-хау. Но за эти годы технологии обогрева жилья, технологии создания бытового комфорта ушли далеко вперед. Если у жителей растет запрос на индивидуальное отопление и индивидуальную подготовку горячей воды, то надо было за этим запросом дальше следовать. Но Сургут имеет такого гиганта-монополиста, как Городские тепловые сети со сложившейся инфраструктурой, который дает чиновникам один из главных аргументов в свою защиту: в условиях Крайнего Севера это надежно — мы обеспечиваем город теплом. Но в итоге мы видим, что люди сами не могут регулировать свои расходы на тепло и на воду, они в том числе зависят от этих технологических отключений.

Если бы Сургут был бы по-настоящему газифицированным городом, то эта бы проблема решалась бы проще, потому что каждый потребитель газа мог бы сделать собственную индивидуальную котельную, и вообще бы никаких вопросов не возникло. Тогда бы люди сами занимались бы и платили за установку котлов, счетчиков, их сертифицированным обслуживанием через лицензионные фирмы.

Так живет весь мир. Централизованных котельных, которые питают целый город или целые микрорайоны, становится все меньше и меньше. От них уходят власти, и жители уже предпочитают не покупать жилье в подобных домах, потому что это не экономично, это просто элементарно неудобно.

То же самое с такими вещами, как водоподготовка. Современные бойлеры достаточно экономичные, они очень здорово экономят электричество.

В 90 процентах домохозяйств Европы в помещении 1х1 квадратный метр находятся газовый или электрический котел, которые сами отапливают жилье, и люди сами это контролируют. Это технологии, которые десятилетиями отработаны на раз-два, там нет никаких ноу-хау, вообще ничего нового там нет.

И если бы город, наши муниципалитеты, наш регион начали осуществлять эту политику: давайте мы сегодня все-таки будем при новых строительствах предусматривать то, что люди будут это делать сами (под это надо, конечно, рассчитывать новую энергетическую нагрузку), то это бы избавило многих-многих жителей от такого неудобства, как ежегодная промывка системы. Это бы дало людям возможность лично контролировать более эффективно собственные расходы, создало более экономичную систему энергопотребления…

Отсюда вытекает много других бытовых навыков, они переходят в экономические. Это совершенно другая поведенческая модель населения: это уже не население, которое там что-то требует от власти, например, «дайте мне горячую воду, больше ничего знать не хочу, я вам налоги плачу». Нет, это население, у которого самостоятельное, разумное, экономически обоснованное поведение, чисто в бытовом плане человек уже как хозяин себя ведет. Надо просто ждать этих времен. Цивилизация не стоит на месте, людей заставляет само движение жизни идти по этому пути.

По материалам проекта «О чем говорят»