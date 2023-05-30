Как новая набережная Саймы в Сургуте пережила зиму

Прогулялся по парку «За Саймой», чтобы посмотреть, как пережила зиму отремонтированная в прошлом году набережная.

Не хочется очень сильно докапываться по мелочам, но вот на что я обратил внимание:

1) Доску «повело»: она как будто прогнулась в центре и задралась к краям;

2) Из-за усадки фундамента кое-где идет «играние» половиц;

3) вход на «виселицу» закрыли фанерой;

4) и вообще добавили ограждение по периметру, где свалиться можно; непонятно, конечно, зачем изначально так делали – но что имеем, то имеем;

5) «клееные» скамейки эту зиму пережили, но следующую, боюсь, уже не переживут – они все-таки должны быть укрыты от дождя-снега, как мне кажется;

6) по поводу «корни у кедров поотпиливали» – тут я ничего сказать не могу, потому что не биолог: вон, на Югорской и Профсоюзов березы на 2/3 отпилили, и сказали, что ничего страшного в этом нет...

В текущем состоянии оцениваю площадку на твердую «четверку». Но ее однозначно нужно будет поддерживать, иначе на следующий год будет печально.