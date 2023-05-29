В России нужны масштабные программы психологической поддержки и взрослых, и детей

В Югре специалисты подсчитали, что самый опасный возраст для потенциального самоубийства среди несовершеннолетних – 15-17 лет. Чаще всего причина в конфликтах внутри семьи или в социуме. Поэтому эксперты рекомендуют взрослым открыто обсуждать подобные проблемы, относиться с пониманием, поддерживать и так далее.

Это все здорово и правильно. Читая эту новость, вспомнил про недавнее исследование, о котором рассказала у себя в соцсетях антрополог Александра Архипова (российское государство в минувшую пятницу посчитало ее иностранным агентом). Группа ученых из США взялась сравнить многолетние данные по количеству суицидов среди юных американцев в возрасте от 12 до 18 лет с графиком учебы. Не самая простая задача, так как в разных штатах кто-то идет в школу в августе, кто-то в сентябре, каникулы тоже могут различаться, а потом еще начался ковид с его то частичным дистантом, то полным, то полным отказом от оного.

Внезапно выяснилось, что подростковые суициды гораздо чаще происходили в месяцы учебы, чем во время каникул или даже ковидного сидения дома. Например, когда после коронавирусного перерыва школьники вернулись к очному обучению, количество самоубийств скакнуло сразу на 12-18 процентов.

Авторы исследования далеки от мысли, что сама по себе учеба так гнетуще влияет на школьников (хотя связанные с ней стрессы нельзя сбрасывать со счетов), и полагают, что в большей степени на ситуацию влияет старая-добрая травля. И даже приводят расчеты, согласно которым именно «буллинг» стремительно, на сотни процентов повышает суицидальные настроения среди молодых людей. На это же указывает резкий рост поисковых запросов типа «как спастись от издевательств в школе» сразу после завершения локдауна.

Я не утверждаю, что в России ситуация ровно такая же, как в США, все-таки наши общества довольно сильно отличаются. Но внимательно посмотреть на ситуацию стоит. Хотя бы потому, что сущностная причина что наших, что зарубежных трагедий со стрельбой или просто локальных конфликтов в школах одна – травля, из-за которой молодой человек с нестабильным состоянием психики начинает творить ужасные вещи, и не только с собой.

В этом смысле я могу только приветствовать недавнюю инициативу югорских властей по созданию «горячей линии» для тех, кто подвергается школьным издевательствам. Сама идея классная и правильная, вопрос в том, чтобы она была корректно реализована (кстати, поделитесь в комментариях, если кто знаком с практическим использованием этой системы). Чем больше мест, куда преследуемый сверстниками ребенок может прийти со своей проблемой – тем лучше.

Вообще программы разнообразной психологической поддержки и помощи в России – это чуть ли не лучшее, что сейчас можно сделать для сохранения человеческого капитала в стране. У нас будет такое количество травмированных мужчин, женщин и детей (все по своему комплексу причин), что фронт работ будет гигантским.