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Консервы по-тобольски

Как ж/д вокзал в Тобольске оставили потомкам

Консервы по-тобольски
Фото: Ю.Семенков

Сургутянин Юрий Семенков обратил внимание на внешний вид и интерьер железнодорожного вокзала в Тобольске. Насколько я помню, несколько лет назад он являл собой зрелище немногим менее печальное, нежели его собрат в Сургуте, от которого ныне наконец избавились (чтобы построить примерно то же самое, да).

В Тобольске же, имеющем более значительный опыт сохранения архитектурного наследия, здание решили не сносить, а почистить и отремонтировать.

Внутри просторно, сохранено мозаичное панно (кстати, а что с панно из сургутского вокзала?), — выглядит, конечно, как в том анекдоте про Эрмитаж, «бедненько, но чисто». Аккуратно.

Экстерьер, конечно, вызывает вздох сожаления: здание просто зашили в вентфасад, на котором напечатали герб города. Самое смешное, что рисунок скрывает оригинальный барельеф с тем же изображением!

«Рано или поздно панели можно снять и провести реконструкцию здания в соответствии с изначальным замыслом архитектора», — пишет Семенков. Это действительно интересная идея — пластиковый короб, в котором зашито наследие в ожидании более умных потомков. Когда-нибудь они нормально его отреставрируют и представят в первозданном виде.

Впрочем, уверен, в головах сегодняшних «реставраторов» эта идея не ночевала: это ж надо на перспективу работать, а не здесь и сейчас, как привыкли. Однако тоболякам — однозначно плюс в карму: у них хотя бы есть что оставить на сохранение…


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Сегодня в 11:59, просмотров: 322, комментариев: 0
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