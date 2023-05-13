«Культурное сотрудничество» – хороший проект, требующий развития

В тюменской «матрешке» объявлено «Культурное сотрудничество» – в ближайшие месяцы театралы и музыканты с юга области проедут с гастролями по Югре и Ямалу. Все было запущено с соответствующей помпой и под соусом избирательной кампании Александра Моора, но от этого хороший проект не становится плохим. Лично меня больше удивил тот факт, что раньше ничего подобного не было – хотя, казалось бы, тюменской, югорской и ямальской культуре уже давно пора было друг у друга в гостях бывать с завидной регулярностью.

Тем не менее. Во-первых, похвалим авторов проекта за инициативу, она замечательная – культуре в России сегодня не очень просто, и вырваться из сужающихся границ в новые пространства, где возможно «перекрестное опыление» – это здорово. Во-вторых, понадеемся, что не только тюменские труппы и группы приедут в Югру и Ямал, но и северяне отправятся в другие регионы «матрешки» с аналогичными гастролями. В-третьих, пожелаем, чтобы проект не утонул в формализме и не заглох после выборов.

Вообще прямо напрашиваются культурные или около-культурные совместные события межрегионального масштаба. Какие-то театральные или музыкальные (я бы еще добавил – интеллектуальные, ввиду личной приверженности) фестивали, которые бы перемещались из одного города в другой и вбирали в себя аудиторию «матрешки». И тогда следующим этапом станет вовлечение в эту орбиту других регионов, Урала, Сибири, и далее по тексту.

Так что сейчас, на пике электорального цикла областного уровня, самое время что-то подобное сформулировать и имплантировать властям, которые по долгу службы совершают чуть больший поворот в сторону избирателя, чем в другие периоды.