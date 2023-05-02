Как мы можем тратить столько денег на собак, когда на людей не хватает

Иногда с опозданием приходит здравый смысл в головы депутатов Госдумы. Но «лучше поздно, чем никогда» – это не про них. По мне, прежде, чем принять любой закон, надо включать голову. Но с этим проблемы имеются у части депутатского корпуса. Любят они идти на поводу у толпы и крикунов, взвешенно подойти к вопросу.

Интересно, что на этот раз «здравый ум» посетил правительство, которое предложило «утилизировать» агрессивных собак. И отдать все в регионы. Пусть на местах решают. Что бы от себя «огонь» отвести. На месте оно виднее. Где по меньше криков – будут утилизировать, где сильно орать будут – оставить, как есть.

Мысль здравая, не лишенная логики. Ибо бюджеты на содержание агрессивных собак «сожрут» бюджеты муниципалитетов. Так получается, что принимает законы Госдума, а исполнять надо муниципалитетам. А бюджеты городов и весей России – больше не становятся.

Так вот, вернемся к нашим «баранам», вернее, к бродячим агрессивным собакам. То, что содержать их накладно, я ранее писал. Повторюсь еще раз: 12 тысяч рублей в месяц на одну собаку. Содержание и еда. Ровно столько же социальная пенсия. Что пенсионеру платить – что собаку содержать. Все, так сказать, едино. Разница в том, что, пенсионер работал всю жизнь на благо Родины. Создавал материальные блага, строит, созидал и растил детей. Всю жизнь что-то делал, но так вышло, что пенсия социальная. И платит ему «государство» в лице пенсионного фонда. А собака ничего для страны и города в частности не сделала, благ никаких не создавала, гадила только и людей кусала, содержать ее до конца собачий жизни должен муниципалитет.

Больше муниципальным властям денег девать некуда. Вот, к примеру, город Сургут выделил деньги на строительство приюта. Сумму не помню, но слышал, что город Ханты-Мансийск решил потратить 100 миллионов. Пусть Сургут потратит даже 30 миллионов, но это деньги для кого? Для тех, кто всю жизнь работал на севере, создавал материальные блага? Нет! Это на собак.

В тоже время денег в бюджете нет, на ремонт пешеходных дорожек вдоль городских улиц. Они убитые, асфальт провалился, лужи постоянные. А по ним ходят горожане. И стар, и млад. В период осенне-весенней распутицы до больницы не дойти, чтобы ноги не замочить. Потому что денег нет. На собак они есть. На людей нет. Странно.

Но это не самое важное, важно другое. Сейчас идет формирование нового культа. Собачьего. Теперь нам говорят – надо срочно кладбище для собак сделать. Причем на это дело денег выделили, целый грант. Теперь будут ездить и ухаживать за могилками собак. Скоро найдутся и те кто «отпевать» будет. Все чинно, «часовенку» сделают, все как у людей. На «родительский день» приезжать и поправлять могилки! Ничего так. И нормально. Все в порядке вещей.

Это только начало. Дальше будут больше.

Чем отличает от культа?!

И все прикрывается защитой бедных собачек. На самом деле все мы сегодня – свидетели зарождения новой «религии». Культ уже есть.

Теперь выскажу свое мнение на счет утилизации агрессивных животных. Несомненно, надо это делать. Жизнь и здоровье граждан – в приоритете. Сколько трагедий произошло за два месяца? Сколько людей погибло от укусов собак?! Как государство должно реагировать на все это?! Утилизацией агрессивных собак. И не только агрессивных, но и тех которых не пристроили к новым хозяевам добровольцы.

Очистить улицы от бродячих собак!

Пора перестать идти на поводу у всякого модного, пришедшего с запада поветрия. Не смотреть в сторону тех, кто создает шум, кричит громче. Это все уже проходили. Через некоторое время правда выползла. А жить так, как жили наши деды и прадеды. С теми традиционными религиозными и культурными, семейными ценностями, которые есть в обществе. Но это общество оно не кричит, не рвет подкладки в соцсетях. Оно созидает. Воспитывает детей и внуков. Создает материальные и духовные ценности. То, что будет на века. И собак любить, но не фанатично.

Если, конечно же, кто-то считает по-другому и для кого жизнь собаки имеет значение – мы живем в стране, где есть свобода слова. Можете высказывать свое мнение.