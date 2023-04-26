Активности на голосовании о благоустройстве можно добиться реальной конкуренцией проектов

Недавно я рассуждал о том, как возведенная в абсолют местечковость проектов, выставленных на голосование по благоустройству в Сургуте, не дает раскрыться сколько-нибудь массовой и добровольной активности горожан. Не очень понятно, почему, например, житель восточной части города, раздраженный вечными пробками и наличием на весь макро-район единственной поликлиники, должен с радостью бежать и голосовать за микроскопический сквер на бульваре Свободы, или за мини-парк на улице Республики?

Нет, конечно, можно завести шарманку про локальный патриотизм, малую родину и все такое – но это явления слишком эфемерные, чтобы опираться на них в попытке собрать 33 тысячи голосов сургутян. А именно столько надо, чтобы город претендовал на федеральное софинансирование.

В качестве очевидного решения можно было сыграть в знаменитую электоральную игру «Белоснежка и семь гномов» – выставить один супер-проект, который сургутяне бы поддержали более-менее массово, а все остальное – мелочи. Впрочем, примерно так у нас и происходило ранее, когда первым номером в предыдущих голосованиях шел парк «За Саймой», остальные присутствовали в качестве фона.

Но тут возникла другая мысль. Почему бы не сделать в следующем (или после-следующем, если доживем) году полноценное внутригородское соревнование настоящих и классных проектов? Очень условно – разработать четыре действительно крутые и захватывающие инициативы в четырех районах, типа центр, север центра, восток и запад. Уже на этапе выработки (учимся на просчетах, допущенных в ходе транспортной реформы) активно вовлекаем граждан, настраиваем и готовим к тому, что в определенный месяц будет голосование, и от их активности будет зависеть, как быстро реализуется этот проект, и сколько федеральных денег получит.

Развернуть полноценную инфокампанию. Подтянуть для ее реализации активную и креативную молодежь. Создать четыре общественных штаба, которые бы агитировали в своих районах, конкурировали друг с другом по показателям собранных голосов. В общем, превратить скучное и формальное мероприятие, которое чиновники должны исполнить, потому что так сказано сверху, в городскую общественную игру. Которая, к тому же, будет моделировать давно забытое явление под названием «настоящие конкурентные альтернативные выборы» – вот уж по каким забавам многие скучают.

Большой плюс конкретно этой ситуации заключается в том, что в подобном импровизированном соревновании, как в беге на месте по Высоцкому, первых нет и отстающих – все равно проекты, заявленные на голосование, исполняются, просто одни быстрее, другие чуть позже. Проигравших не будет. Зато можно будет стимулировать искреннюю низовую активность, набрать много голосов и, следовательно, выполнить эти несчастные KPI, а также, возможно, выбить из федерации побольше денег.

Правда, чтобы подобное получилось, нужно приложить немалую креативность и неравнодушный подход со стороны власти. Она это умеет, когда хочет и прикладывает к нужному месту политическую волю.