В Сургутской филармонии прошел сольный концерт Екатерины Мечетиной

Эта цитата в заголовке принадлежит самой Екатерине Мечетиной, на следующий день после своего концерта экспромтом встретилась с сургутскими студентами на блиц-интервью. Отвечая на множество вопросов аудитории о замысле ее программы-посвящения юбилею Сергею Рахманинова, Заслуженная артистка России подчеркнула насколько важно для музыканта оправдать идею автора, независимо от того, какие образы возникают у слушателя, будь то подготовленный слушатель или нет.

«Мы празднуем существование Рахманинова всю жизнь. Мы – это пианисты, музыканты, это все, кому дорога его музыка. И я надеюсь, что сегодняшний вечер фортепианных миниатюр сподвигнет ещё кого-то полюбить творчество Сергея Рахманинова и полюбить его самого как личность. Потому что он уникален. Во-первых, он триедин как музыкант: он был великим пианистом, композитором и грандиозным дирижёром. Но он был невероятным человеком помимо всего прочего. И, возможно, именно благодаря этому мы часто называем его одним из самых красивых бриллиантов в короне русского искусства», - сказала Екатерина Мечетина, открывая свой сольный концерт 19 апреля в Сургутской филармонии. Это второе мероприятие из афиши XI Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум», сквозь который лейтмотивом проходит тема творчества великого русского композитора.

Программу из двух сложнейших для исполнителя частей со множеством небольших пьес Мечетина готовила почти полгода и впервые представила ее на рождественском концерте в Москве. Однако сургутянам повезло гораздо больше: пианистка выступила ещё и в роли проводника в мир цикла из десяти прелюдий Серея Рахманинова посредством ёмкого описания авторского замысла.

Екатерина Мечетина подобно своему кумиру и сама триедина в уникальных талантах: блистательная пианистка, чуткий педагог и опытная ведущая музыкальных программ. На фестивале «Зелёный шум», которым артистка, кстати, виртуозно руководит со дня основания, это сочетание из года в год становится явлением эксклюзивным, его особым знаком качества.

Стоит отметить, что фестивальная аудитория слушателей за десять лет фестиваля стабильно прирастает, и в зале всегда есть новички, совсем юные музыканты, гости из соседних городов региона, студенты.

Программа из большого числа маленьких пьес, отправляющих слушателей то в полёт над цветущим лугом вместе со стрекозами, то в бурные весенние воды, то в мистические старинные сюжеты, позволила публике максимально искупать исполнителя частыми и нарастающими аплодисментами. Нельзя не отметить, что из года в год сургутским слушателям удаётся всё успешнее сохранять столь необходимую для музыканта тишину во время сольного исполнения. Возможно, именно переключения между совершенно контрастными произведениями удерживали интерес и внимание зала до самой финальной, десятой пьесы, которая вопреки всем законам цикла, завершила его элегично и нежно. Не исключено, что Екатерина Мечетина на этот раз предстала ещё и в роли психолога, гипнотизируя окончательно и бесповоротно доверившихся ей «пациентов».

Во втором отделении зал уже совершенно искренне воспринимал фортепианные транскрипции Сергея Рахманинова уже как что-то родное и близкое. Менуэт из сюиты «Арлезианка» Бизе, «Маргаритки» на слова Северянина, скерцо из музыки к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка», «Полёт шмеля», «Сирень» - произведения вполне знакомые слушателям в исполнении больших оркестров. Но этому пышному букету из творений композиторов разных эпох Сергей Рахманинов придал ювелирную отделку и богатство звуковых красок. А в руках Екатерины Мечетиной каждый звук и каждый оттенок, подчёркнутый триединым гением, обретал объём и силу.

Сольные фортепианные концерты в двух отделениях неподготовленной публике зачастую даются не сразу. Однако, судя по отзывам и словам благодарности, высказанным после концерта, Екатерина Мечетина определённо покорила как своих верных поклонников, жаждущих высшего пилотажа, так и новичков, которым повезло обрести в её лице деликатного и чуткого проводника в мир классической музыки.