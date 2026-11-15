Зимой многие сургутяне каждое утро вытирают воду со стекол и подоконников, а в сильные морозы обнаруживают на окнах лед. Часто в этом винят некачественные стеклопакеты. Однако даже исправное окно может запотевать, если в квартире слишком влажно, вентиляция работает плохо, а теплый воздух от батареи не достигает стекла. Разбираемся, почему «плачут» пластиковые окна, как избавиться от конденсата и в каких случаях требуется ремонт.

Откуда на окне берется вода

Воздух в квартире содержит водяной пар. Его количество увеличивается, когда жильцы готовят еду, принимают душ, сушат белье, моют поверхности или пользуются увлажнителем. Влагу выделяют люди, животные и комнатные растения. Теплый воздух способен удерживать больше водяного пара, чем холодный. Когда он соприкасается с охлажденным стеклом, температура воздуха у поверхности понижается. В определенный момент лишняя влага превращается в капли — возникает конденсат.

Чем холоднее на улице и выше влажность в квартире, тем больше вероятность, что окно запотеет. Если внутренняя поверхность стекла охлаждается ниже нуля, капли замерзают и образуют наледь. Поэтому вода на окне не всегда означает, что стеклопакет пропускает влагу с улицы. Чаще это та вода, которая уже находилась в воздухе квартиры.

Когда запотевание можно считать нормальным

Небольшая полоска влаги по нижнему краю стекла после сна, приготовления еды или сильного похолодания — это в рамках нормы. Нижняя часть стеклопакета обычно холоднее остальных участков, поэтому конденсат первым появляется именно там.

А вот совсем нехорошо, если:

окна остаются мокрыми большую часть дня;

вода стекает на подоконник и образует лужи;

лед регулярно появляется на стекле, раме или откосах;

обои и стены рядом с окном отсыревают;

на уплотнителях, откосах или под подоконником появилась плесень;

запотевает не наружная поверхность, а пространство между стеклами.

Последний признак особенно важен. Если влага находится внутри стеклопакета и ее невозможно стереть, вероятнее всего, нарушена герметичность. Проветриванием такую проблему не решить — стеклопакет придется ремонтировать или менять.

Чувство, собственно, влажности

Для жилых комнат в холодный период оптимальной считается относительная влажность 30-45 процентов, допустимой — до 60 процентов. При длительной повышенной влажности создаются условия для появления плесени. Определять влажность «по ощущениям» ненадежно. Лучше поставить в квартире недорогой гигрометр. Причем измерять показатель желательно не на подоконнике и не рядом с батареей, а в жилой зоне комнаты.

Если прибор показывает 50-60 процентов, а за окном сильный сургутский мороз, стекла могут запотевать даже при исправных окнах. Чем ниже температура на улице, тем меньше влаги должно быть в помещении, чтобы она не выпадала на холодных поверхностях.

Основные бытовые источники сырости — сушка белья в комнате, длительное приготовление пищи без вытяжки, открытая дверь ванной после душа, большое количество растений и чрезмерная работа увлажнителя. Иногда достаточно изменить эти привычки, чтобы воды на окнах стало значительно меньше.

Дышать нечем

Старые деревянные рамы пропускали воздух через неплотности. Современные пластиковые окна закрываются почти герметично. Это уменьшает теплопотери, но одновременно перекрывает естественный приток воздуха, необходимый для работы вентиляции. Вытяжная решетка на кухне или в санузле сама по себе не способна удалить влажный воздух, если ему нечем заместиться. В результате влажность растет, хотя вентиляционный канал может быть исправен.

Проверить наличие тяги можно с помощью небольшого листа тонкой бумаги: при открытой форточке или створке его подносят к вентиляционной решетке. Если лист притягивается, тяга есть. Использовать для такой проверки зажигалку или свечу не стоит. Если при закрытых окнах тяга исчезает, а при открытых появляется, проблема, вероятнее всего, связана с недостаточным притоком. Решением могут стать регулярное проветривание, оконный клапан или стеновое приточное устройство.

Если бумага не удерживается у решетки даже при открытом окне, вентиляционный канал может быть засорен или работать неправильно.

Как правильно проветривать квартиру в мороз

Постоянно держать створку в режиме микропроветривания не всегда полезно. Воздухообмен может оказаться недостаточным, зато пространство возле окна, откосы и рама будут долго охлаждаться. Из-за этого конденсат способен превратиться в лед.

Зимой эффективнее несколько раз в день полностью открывать окно на короткое время. Роспотребнадзор рекомендует проветривать квартиру не реже двух-трех раз в день, открывая окно примерно на 5–10 минут. За это время воздух успевает смениться, но стены и мебель не успевают сильно остыть.

Во время проветривания лучше закрыть дверь комнаты, особенно если дома находятся маленькие дети или животные. После приготовления еды и принятия душа лишнюю влагу желательно удалить сразу, не позволяя ей распространиться по квартире.

Огонь, батарея

Радиатор под окном установлен не случайно. Поднимающийся от него теплый воздух проходит вдоль стекла и повышает температуру его внутренней поверхности. Если этот поток перекрыт, окно охлаждается сильнее и быстрее запотевает.

Циркуляции воздуха могут помешать, например, слишком широкий подоконник, плотные шторы, закрывающие батарею, мебель, придвинутая к радиатору и даже большое количество цветов и предметов на подоконнике. Иногда достаточно поднять шторы и освободить подоконник, чтобы ситуация улучшилась. Если подоконник полностью перекрывает радиатор, в нем можно предусмотреть вентиляционные решетки, но такую переделку лучше поручить специалистам.

Если батарея едва теплая, в комнате холодно, а окна покрываются льдом, проблема может быть связана уже не с влажностью, а с недостаточным отоплением. Тогда следует обратиться в управляющую организацию и попросить провести замеры температуры.

Что делать с водой и льдом прямо сейчас

Конденсат нужно регулярно вытирать сухой тканью, особенно в нижней части рамы. Вода не должна надолго оставаться на подоконнике, попадать в стыки и стекать на стену. Лед нельзя соскребать ножом, металлическим шпателем или другими острыми предметами — ими легко повредить стекло, профиль и уплотнение. Не следует также лить на замерзшее окно кипяток или резко нагревать его феном: из-за перепада температуры стекло может треснуть. Безопаснее снизить влажность, обеспечить приток воздуха и постепенно прогреть поверхность. После оттаивания воду нужно сразу убрать.

Осушитель не спасет

Бытовой осушитель действительно помогает снизить влажность, но не устраняет первопричину. Если вентиляция не работает, батарея холодная или монтажный шов промерзает, прибор будет лишь постоянно бороться с последствиями.

То же относится к поглотителям влаги на подоконнике. Они способны собрать небольшое количество воды в шкафу или кладовой, но производительности обычно недостаточно для жилой комнаты, где люди готовят, дышат и сушат белье. Осушитель полезен как вспомогательное решение — например, после ремонта, протечки или при сушке одежды. Но постоянно мокрые окна требуют проверки всего микроклимата квартиры.

Когда обращаться в управляющую компанию, а когда — к оконщикам

В управляющую организацию следует обращаться, если не работает вытяжная вентиляция, в квартире недостаточно тепло, промерзает наружная стена или сырость появилась сразу в нескольких помещениях. Желательно направить письменную заявку и попросить зафиксировать температуру, состояние вентиляции и место промерзания.

Оконный мастер нужен, если влага появилась между стеклами, дует из-под створки, поврежден уплотнитель, неправильно работает фурнитура или промерзает монтажный стык. Если плесень уже появилась, недостаточно просто закрасить или протереть ее. Сначала необходимо устранить источник сырости, высушить поверхность и только затем провести обработку. Иначе темные пятна вернутся.

У запотевающего окна обычно нет одной универсальной причины. Чаще складывается цепочка: герметичные створки уменьшают приток воздуха, влажность растет, широкий подоконник перекрывает тепло от батареи, а сильный сургутский мороз охлаждает стекло. Поэтому начинать стоит с простых измерений — поставить гигрометр, проверить тягу и температуру, освободить радиатор и наладить короткое проветривание. Если это не помогает, искать дефект окна или дома уже вместе со специалистами.