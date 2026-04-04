	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Доходный дом — как жители могут распорядиться общим имуществом, чтобы получать деньги и использовать их для своих нужд

​Как жители многоквартирного дома могут зарабатывать на общедомовом имуществе

Мы привыкли к тому, что жизнь в многоквартирном доме неразрывно связана с тратами на ЖКУ, которые в последнее время сильно выросли, а ближе к концу 2026 года рванут еще на 17%. При этом почти все забывают о том, что собственники жилья могут извлекать доходы из общего имущества. Фасады, подвалы, крыши, подъезды, коридоры, лифты и придомовая территория могут приносить дому реальные деньги, если собственники решат использовать их в коммерческих целях.

При этом важно понимать: такое использование возможно только по решению общего собрания собственников. Именно жильцы определяют, какое имущество можно передать в пользование, на каких условиях и куда затем направить полученный доход.

Какие части дома могут приносить доход

1. Размещение рекламы

Стены дома, подъезды и лифты можно сдавать в аренду под рекламные конструкции. Это может быть реклама в лифтах, на стенах подъездов или на фасаде здания. Если речь идет о наружной рекламе на фасаде, дополнительно потребуется разрешение муниципалитета.

2. Аренда подвала

Если подвал не занят инженерными сетями и коммуникациями, его можно сдавать в аренду. Такое помещение может использоваться под склад, пункт выдачи заказов, сервисный центр, магазин, офис или небольшое кафе.

3. Установка вендинговых автоматов

В подъездах, холлах или коридорах можно размещать кофейные и торговые автоматы. Главное условие — они не должны мешать проходу жильцов и нарушать требования безопасности.

4. Использование придомовой территории

Если земельный участок под домом размежеван и находится в собственности жильцов, на нем можно разместить, например, небольшой киоск. Важно, чтобы участок не относился к муниципальной собственности.

5. Организация экскурсий

Если дом представляет архитектурную ценность или, например, с его крыши открывается живописный вид, жильцы могут организовывать экскурсии и получать доход от такого использования общего имущества.

6. Платная парковка

Придомовую территорию можно использовать под платную парковку. Но в этом случае нужно соблюдать установленные требования:
— парковка до 10 машин должна находиться не ближе 10 метров от дома;
— парковка от 11 до 50 машин — не ближе 15 метров;
— стоянка грузового транспорта во дворе многоквартирного дома запрещена.

7. Размещение оборудования провайдеров и других организаций

Еще один вариант — передать в пользование часть крыши, фасада или стены в подъезде для размещения оборудования интернет-провайдеров или других технических конструкций. Это также может стать стабильным источником дохода для дома.

Как принимается решение о коммерческом использовании имущества

Любой способ заработка на общем имуществе должен быть утвержден на общем собрании собственников. На нем жильцы принимают решение:
— какое имущество будет использоваться;
— кто и на каких условиях получит его в пользование;
— каков будет порядок заключения договора;
— куда будут направлены полученные средства.

Принятое решение обязательно фиксируется в протоколе. После этого управляющая компания, ТСЖ или уполномоченные представители дома оформляют необходимые договоры.

Куда можно направить доходы от общего имущества

Деньги, полученные от использования общедомового имущества, могут быть направлены на самые разные цели.

1. Снижение платежей за ЖКУ

Собственники могут зачесть эти средства в счет ежемесячной платы за содержание жилого помещения. Это позволяет уменьшить финансовую нагрузку на жильцов.

2. Капитальный ремонт

Доходы можно направить в фонд капитального ремонта дома. В таком случае эти средства фактически идут на исполнение обязанности по уплате взносов на капремонт.

3. Текущий ремонт

Заработанные деньги можно использовать на повседневные нужды дома: ремонт подъездов, покраску стен, побелку потолков, замену дверей, ремонт лифтов и другие работы.

4. Благоустройство двора

Средства можно вложить в благоустройство придомовой территории: установить новые скамейки и урны, построить детскую площадку, высадить цветы, обновить покрытие и сделать двор более комфортным.

5. Повышение безопасности и комфорта

Доходы от общего имущества можно направить на установку шлагбаума, системы видеонаблюдения, а также на оплату работы консьержа.

6. Распределение между собственниками

Закон допускает и такой вариант, при котором полученные доходы распределяются между собственниками пропорционально их долям в праве общей собственности на общее имущество дома.

Как проверить, законно ли используется общее имущество

Если жильцы видят, что общее имущество дома кем-то используется, но не уверены в законности этого, они вправе проверить документы.

Для этого можно:
— посмотреть сведения на портале «Реформа ЖКХ»;
— запросить в управляющей компании или ТСЖ протокол общего собрания собственников;
— потребовать договор, на основании которого имущество передано в пользование.

Если договора или протокола нет, речь может идти о незаконном использовании общего имущества.

Что важно помнить

Общедомовое имущество — это реальный актив собственников. При грамотном подходе оно может приносить доход, который поможет снизить коммунальную нагрузку, профинансировать ремонт, улучшить безопасность и благоустройство дома. Но ключевое условие всегда одно: все решения должны приниматься самими собственниками и оформляться надлежащим образом.


04 апреля в 12:31, просмотров: 691, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
04 апреля в 13:38
Крайний пункт, не все написал автор.,,Что важно помнить,, дополню. Самый грамотный повод у вектора власти. Выборы в сентябре, в октябре-новые тарифы на ЖКХ. Готовьте финансы, хотя, за качество услуг, никто не отвечает,ни до, ни после повышения тарифа. Правда, каждый год пояснение для народа про инновации в изношенных сетях, фильтрах воды, замены труб и т. д. К тому же, есть волшебная строка-ОДН- пирамида Мавроди отдыхает.
Alkonowa1ow
05 апреля в 00:25
Ключевое слово нынешней Большой компании по выборам в представительные органы власти всех уровней «РЕЗУЛЬТАТ». Такая лакмусовая бумажка работы представительных и исполнительных органов власти в регионах и муниципалитетах. «Есть результат!». «Нет результата!». Если нет результата, то начинаются посадки. Как пример, Корпопации СТС и Облкоммунэнерго в Екб в области ЖКХ. Начинаются посадки и в городском общественном транспорте. ЖКХ и общественный транспорт это сферы, где обыватель (он же избиратель) ждёт результат. Если нет результата, а тарифы растут, то впору и закон употребить по назначению. Идет сверка часов у органов власти и рядовых обывателей. Время застоя и пустых обещаний прошло. Время подвести результаты по «Карте развития Югры». Гы-гы-гы, скажите вы? Уже скажите вы все подвели и доложили, что 850 мероприятий из Карты Развития Югры выполнены. Формально это большая цифра, но давайте считать. В среднем по одному муниципалитету это 40 мероприятий на 5 лет и 8 мероприятий в 1 год. Немного. А если огласить весь этот список из 40 мероприятий, возникнет вопос: где Сургутский жд вокзал, который обещали к 2025 году, почему Дом пионеров не попал в Карту развития Югры, почему сквер появился а «Путрушка» нет. Понятно, да ?
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#353 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775415652"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1776020362"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=unoWwPiS/GMC7RDlmHjhmMgq3t+uvoyHPfW0s5zgCrcKpFXMgHcMRTEmk3CsXiaFhneswK7vaei9X/o3hsEL5e+kQGy4ZnQVcbJVeqINCkVP/CUrKpX3QWvskljGCLk/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=unoWwPiS/GMC7RDlmHjhmMgq3t+uvoyHPfW0s5zgCrcKpFXMgHcMRTEmk3CsXiaFhneswK7vaei9X/o3hsEL5e+kQGy4ZnQVcbJVeqINCkVP/CUrKpX3QWvskljGCLk/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ce6582c8cafe64d9d0f697416ba2c5bd.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcoKipJ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcoKipJ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-06 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-12 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#353 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775415652"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1776020362"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=unoWwPiS/GMC7RDlmHjhmMgq3t+uvoyHPfW0s5zgCrcKpFXMgHcMRTEmk3CsXiaFhneswK7vaei9X/o3hsEL5e+kQGy4ZnQVcbJVeqINCkVP/CUrKpX3QWvskljGCLk/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=unoWwPiS/GMC7RDlmHjhmMgq3t+uvoyHPfW0s5zgCrcKpFXMgHcMRTEmk3CsXiaFhneswK7vaei9X/o3hsEL5e+kQGy4ZnQVcbJVeqINCkVP/CUrKpX3QWvskljGCLk/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ce6582c8cafe64d9d0f697416ba2c5bd.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcoKipJ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcoKipJ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-06 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-12 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#353 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775415652"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1776020362"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=unoWwPiS/GMC7RDlmHjhmMgq3t+uvoyHPfW0s5zgCrcKpFXMgHcMRTEmk3CsXiaFhneswK7vaei9X/o3hsEL5e+kQGy4ZnQVcbJVeqINCkVP/CUrKpX3QWvskljGCLk/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=unoWwPiS/GMC7RDlmHjhmMgq3t+uvoyHPfW0s5zgCrcKpFXMgHcMRTEmk3CsXiaFhneswK7vaei9X/o3hsEL5e+kQGy4ZnQVcbJVeqINCkVP/CUrKpX3QWvskljGCLk/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ce6582c8cafe64d9d0f697416ba2c5bd.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcoKipJ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcoKipJ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-06 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-12 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

