Как силовые структуры оценивают масштабы проблемы с коррупцией в России и Югре

Коррупция по-прежнему рассматривается как одна из ключевых угроз национальной безопасности России – это закреплено в Стратегии национальной безопасности, где предупреждение и пресечение коррупционных преступлений, а также возмещение причиненного ущерба названы приоритетными задачами государства.

Федеральная повестка отражается и на местном уровне: в 2025 году в Сургуте зарегистрировали 96 уголовных дел коррупционной направленности – почти вдвое больше, чем годом ранее. Как сообщили в администрации города со ссылкой на данные УМВД России по Сургуту, за два года – 2024 и 2025 – в суд направили материалы по 72 таким делам, фигурантами которых стали должностные лица, отвечающие за административно-хозяйственные и юридические функции.

В статье siapress.ru рассказываем о том, почему коррупционные схемы часто вскрываются спустя годы, какие сферы остаются наиболее уязвимыми и как федеральные и региональные силовые структуры сегодня выстраивают борьбу с коррупцией.

Коррупция в цифрах

За девять месяцев текущего года следственные подразделения СК возбудили более 24 тысяч уголовных дел по коррупционным статьям – это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество расследованных коррупционных преступлений выросло на 22,5% и составило почти 26,2 тысячи, при этом 19 тысяч дел относятся к тяжким и особо тяжким составам, указал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин для РБК.

В суды направлено 11,6 тысячи уголовных дел в отношении 13 тысяч обвиняемых, что на 28 процентов превышает прошлогодние показатели. 64 процента из них – дела о взяточничестве, еще 16 процентов – о мошенничестве. Среди фигурантов – более 500 человек с особым правовым статусом.

Отдельно выделяются преступления, совершенные в составе организованных групп. За девять месяцев в суд направлены 408 дел в отношении 900 коррупционеров, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года.

Где коррупция проявляется чаще всего

Как отмечает Бастрыкин, коррупция выявляется в сферах, где сосредоточены значительные бюджетные потоки и важнейшие общественные функции: в органах власти, муниципальных образованиях, образовании, здравоохранении и правоохранительных структурах.

Так, по информации РБК, в Архангельской области осуждены глава Онежского муниципального района и его заместитель, которые передали обслуживание 219 многоквартирных домов управляющей компании без ресурсов и персонала. В результате были нарушены права жителей, а после вмешательства следствия обслуживание жилья вернули местным организациям.

Коррупция затрагивает и социально уязвимые категории. В Волгоградской области в суд направлено дело в отношении главы Еланского района, который получил взятку за ввод в эксплуатацию домов для детей-сирот при наличии серьезных отклонений от проектной документации.

Есть и примеры среди правоохранителей, добавляет Бастрыкин. В Ярославской области расследовано дело в отношении сотрудников подразделения по противодействию экстремизму, которые за взятки помогали фигурантам наркопреступлений избегать ответственности.

Председатель также упомянул и сургутский инцидент: расследование в отношении начальника отдела по вопросам миграции УМВД Людмилы Карамовой. По версии следствия, в 2022-2024 годах преступное сообщество, куда входили ее подчиненные и не только, получило не менее 50 млн рублей за оформление документов более чем тысяче мигрантов.

Отдельный блок в докладе Александра Бастрыкина посвящен оборонной сфере. С началом СВО объем государственного оборонного заказа вырос многократно, что привело к резкому увеличению финансовых потоков. По словам главы СК, это создало дополнительные риски злоупотреблений при заключении и исполнении госконтрактов.

Ущерб

В 2025 году размер ущерба, установленного в ходе расследований, составил почти 18,5 млрд рублей, что более чем на 4 млрд превышает показатели прошлого года. Арестовано имущество коррупционеров на сумму 24,5 млрд рублей, а добровольно возвращено – 4,7 млрд рублей.

«Речь идет о миллиардах, которые могли быть направлены на развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры, поддержку наших военнослужащих и их семей», – заявил Бастрыкин в материале РБК.

Законодательные изменения и международный розыск

Следственный комитет участвует в разработке законопроекта, расширяющего возможности конфискации имущества, в том числе активов, переписанных на третьих лиц. Документ концептуально поддержан и направлен в правительство, дополнил глава СК.

«Один из наших приоритетов – профилактика коррупции и снижение коррупционных рисков. В ходе расследования практически каждого уголовного дела следствие вносит представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению коррупционного преступления. Так, в 2025 году внесены представления по 12,5 тыс. оконченных уголовных дел. По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены почти 10 тыс. должностных лиц», – сказал Александр Бастрыкин.

Сейчас, по его словам, параллельно развивается международное сотрудничество. Через Интерпол и двусторонние каналы ведется розыск коррупционеров, скрывающихся за рубежом, и возврат активов. В 2025 году СК направил около 50 международных запросов, 17 из них уже исполнены.

О необходимости системного подхода заявил и генеральный прокурор России Александр Гуцан в интервью ТАСС. Он подчеркивает, что в борьбе с коррупцией недопустимы популизм и «искусственное наращивание показателей».

«Роль прокурора в сфере борьбы с коррупцией многогранна. На нас возложены ключевые направления антикоррупционной работы: надзор за исполнением федерального законодательства, исковая работа, координация деятельности правоохранительного блока по выявлению преступлений коррупционной направленности, защита прав участников уголовного судопроизводства и поддержание государственного обвинения по таким делам, международное сотрудничество, а также иные направления, реализация которых в совокупности приводит к достижению поставленных целей. Именно каждодневная слаженная командная работа и является залогом успеха. Популизм и искусственное наращивание показателей здесь недопустимы», – подчеркнул он.

По его словам, за год по протестам прокуроров изменяется или отменяется 30-40 тысяч незаконных нормативных актов, а из 20 тысяч документов исключено 24 тысячи коррупциогенных факторов. В 2025 году зарегистрировано более 36 тысяч коррупционных преступлений (за последние пять лет средний показатель составлял 35 тыс.), к ответственности привлечено около 17 тысяч человек. Средний размер взятки в России составляет около 1 млн рублей, при этом встречаются и нетипичные формы подкупа – от автомобилей до оплаты туристических путевок и строительства недвижимости.

Югра и Сургут: «самая большая сложность – давность событий»

В 2025 году ХМАО оказался в центре сразу нескольких резонансных коррупционных расследований. В поле зрения силовых структур попали действующие и бывшие чиновники окружного правительства, а также представители муниципальной власти.

Например, недавно в Сургутском городском суде на очередном заседании по уголовному делу в отношении бывшего замгубернатора Югры Алексея Шипилова гособвинение озвучило новые подробности схемы предполагаемого получения взяток.

В материалах дела фигурируют депутат и бизнесмен Александр Колодич (в 2023 году он был убит своим работником по дому на фоне бытового конфликта), а также экс-глава Сургута Андрей Филатов. История тянется с 2017 года. В совокупности, по версии следствия, речь идет о взятке в размере 7,5 млн рублей, переданной частями за общее покровительство бизнес-интересам УК «Диалог». Более подробно – в новости.

Между тем, бывшему мэру Сургута Андрею Филатову смягчили меру пресечения − теперь он больше не находится под домашним арестом.

«Дело находится в производстве, но расследование уже на завершающем этапе. Филатову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Часть фигурантов заключили досудебные соглашения, и в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством уголовные дела выделены в отдельные производства, они будут рассматриваться судом отдельно, чтобы дать каждому эпизоду свою оценку», – раскрыл подробности дела Филатова URA.RU заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Югре Иван Андреев.

Еще одним из самых громких дел последних лет стало расследование истории с больницей-долгостроем в Нижневартовске. Как пояснил Иван Андреев, отправной точкой стали материалы регионального управления ФСБ по Тюменской области, после чего началась работа по восстановлению финансовых цепочек и установлению имущества, полученного коррупционным путем.

Следствие установило, что бывший директор управления капитального строительства Нижневартовска Александр Макариков получил взятку в размере 36 млн рублей за лояльное отношение к выполнению условий контракта – он принял работы в полном объеме, несмотря на их фактическое несоответствие договору.

В ходе обысков у обвиняемого были изъяты более 14 млн рублей, еще 20 млн рублей, находившиеся на банковском счете, арестованы. Макариков содержался под стражей и в январе текущего года был осужден к 8,5 года лишения свободы. К уголовной ответственности за превышение должностных полномочий также привлечен бывший глава УКС Эдуард Алексеенко.

«Одно из самых многоэпизодных дел – дело в отношении сотрудника Ростехнадзора в Сургуте, которому вменили свыше десятка эпизодов взяточничества. Он брал взятки от коммерческих организаций за лояльное отношение при осмотре энергоустановок на промышленных и строительных объектах. Это и самое многотомное дело – доказательств было собрано на 50 томов. Если говорить о самом строгом приговоре за коррупцию – это дело в отношении заместителя начальника ОГИБДД ОМВД России по Кондинскому району Дворского и его подчиненного инспектора ДПС, которые брали взятки за экзамены на права, и за беспрепятственный проезд фур через посты ДПС без разрешений. Им назначено 12 и 8 лет строгого режима со штрафами, запретами работать в правоохранительных органах и с лишением специальных званий», – поделился Андреев.

Одной из ключевых сложностей при расследовании коррупционных преступлений следствие называет давность событий. По словам спикера, большинство таких преступлений совершается задолго до возбуждения уголовных дел, и следствию приходится доказывать факты двух- и трехлетней давности.

«Если речь о свежем эпизоде, трудностей в расследовании меньше. Но когда дело старое, преступление выявлено спустя годы, есть сложности с установлением свидетелей, которые могли покинуть регион, проведением очных ставок с фигурантами. Не так просто собрать доказательства если денежные средства передавались много лет назад наличными, без цифровых следов. Однако, отмечу, что при грамотном подходе – обстоятельства преступления все же можно детально установить», – прокомментировал замруководителя первого отдела.

Можно ли победить коррупцию?

Полностью искоренить коррупцию, по мнению Ивана Андреева, вряд ли возможно – она существует во всех странах. Однако снизить ее масштабы реально.

«Надо понимать: во всех странах она так или иначе существует. Даже в Китае с их жесточайшими мерами. Но снизить масштаб коррупции — 100 процентов реально. Прозрачность закупок, профилактика, раннее выявление преступлений и даже коррупционных рисков, технологические инструменты вроде сопоставления доходов и расходов. Все это сильно упрощает работу правоохранительных органов и уменьшает пространство для коррупции», – отметил заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Югре.

Александр Бастрыкин также подчеркивает: полностью искоренить коррупцию сложно, но снизить ее масштабы можно. Для этого необходим комплексный подход – совершенствование законодательства, цифровизация процессов, профилактика и формирование антикоррупционной культуры.

«Одних карательных мер недостаточно. Есть страны с жесткой системой наказаний за коррупцию – до смертной казни. Но даже угроза лишиться жизни не останавливает желающих незаконно обогатиться. Тут необходим комплексный подход: совершенствование законов, включая ужесточение ответственности, действенная профилактика; цифровизация, минимизирующая прямой контакт гражданина и чиновника, исключая саму возможность получения сторонами незаконной выгоды. Но и, конечно, изменение общественного сознания – антикоррупционная культура, воспитание нетерпимости к любой коррупции. Все в наших руках, и давно пора понять, что не все продается и покупается, что честь, долг, семья, Родина, правда, справедливость – это вечные ценности, без которых все остальное не имеет смысла», – высказался в статье РБК глава СК.

Он резюмировал, что это не быстрый процесс, а «марафон, требующий системной работы и поддержки общества».