Сургутяне почти 20 лет борются с соседкой, устроившей питомник в своей квартире

Один из подъездов дома на Геологической улицы в Сургуте давно славится неприятным запашком. Его жители почти 20 лет находятся в конфликте с соседкой, которая устроила у себя в квартире приют для бездомных животных. Последние пять лет ситуация значительно ухудшилась. Жителям дома приходится терпеть постоянный лай собак, тошнотворный запах и рой мух. Женщина игнорирует просьбы и не готова расстаться с четвероногими питомцами. Сотрудники Ветслужбы Югры совместно с Администрацией города и УМВД России по Сургуту хотели проверить состояние жилого помещения и животных, которые там содержатся, однако любительница собак и кошек не открыла им дверь.

«Поступило обращение от граждан, проживающих по соседству, о ненадлежащем содержании домашних животных и неудовлетворительных условиях проживания из-за деятельности женщины с квартиры с первого этажа, − отметил старший инспектор Сургутского отдела госнадзора Ветслужбы Югры Александр Саломатин. − Неоднократно поступают такие обращения, в последний раз мы отрабатывали их в декабре 2022 года. Отработали протокол по ненадлежащему содержанию в тамбуре домашних животных. Гражданка отрицала свою вину. В присутствии свидетелей был составлен протокол и отправлен в административную комиссию, куда женщина явилась и уже признала свою вину. Обещала, что устранит нарушения. Как мы видим, сегодня установлена железная дверь и доступ в тамбур ограничен».

Все это время узнать о состоянии животных не удается. Ветслужба не может войти в квартиру без согласия владельца. Они регулярно отправляют женщине уведомления, чтобы она могла добровольно связаться с ними. Только все тщетно − жительница квартиры не выходит на связь.

К тому же, подчеркнул Александр Саломатин, они не могут изъять животных, так как не установлен факт жестокого обращения. Чтобы решить проблему, Ветслужба Югры попросила жителей дома отправлять им любую информацию, связанную с этой ситуацией.

«Пришли после судебного постановления. У нас была проверка правил благоустройства. Во дворе находится транспорт гражданки. Ранее под ним было грязно из-за еды для собак, их экскрементов, мисок. Сейчас все чисто. Мы выдаем предостережение управляющим компаниям, чтобы они содержали территорию в надлежащем состоянии. Антисанитарная уборка должна проводится ежедневно, не включая воскресенья, − рассказал начальник отдела административного контроля Рифат Галиуллин. − В декабре 2022 года был составлен протокол сотрудниками Ветслужбы из-за того, что были миски в подъезде, административной комиссией он рассмотрен. Наложен штраф на гражданку в размере 500 рублей».

Соседи любительницы животных находятся сейчас в патовой ситуации. Они не могут ни разобраться с ней, ни благополучно выселиться из своих квартир.

«А кто купит здесь квартиру? В соседних квартирах уже люди не живут, рядом с ней тоже. Они сбежали. Я уже 20 лет об этом говорю. Видите, мухи летают? Запах неприятный? В подъезде никогда не закрываются окна и двери, такая вонь. Я жить не могу в своей квартире, запах идет из-под пола. Собак у нее точно штук 10 проживает, еще кошки есть. Выходишь из дома бегом − настолько дышать невозможно. Всю ночь они лают-лают, я сообщаю в полицию. А она постоянно обещает, говорит, что сегодня-завтра вывезет животных. И это уже продолжается столько лет», − поделился житель квартиры на втором этаже Виталий Градовский.

Противный запах замучил и тех, кто проживает на этажах еще выше. «У нас на третьем этаже мухи летают. Все вентиляционные отверстия закрыли, откуда они появляются, непонятно. Она ни с кем не общается. Эта проблема уже лет пять точно и с каждым годом все хуже и хуже. В три часа утра они начинают лаять так, будто бы они у меня в квартире. Может, она кушать им дает. Они будто аж дерутся за еду. Там такое творится. И запах есть в квартире, избавляться от него бесполезно», − пожаловалась соседка с третьего этажа Наталья Коржевицкая.

Жители дома рассказали, что обращались во все инстанции, даже судились, но ситуация значительно не меняется. Им все еще приходится жить в таких условиях. В Роспотребнадзоре им ответили, что для того, чтобы привести помещение в надлежащее состояние, им необходимо обратиться в судебные органы.

Добавим, что в 2023 году административная комиссия города рассмотрела 38 административных дел, 35 из которых − самовыгул собак. Еще три − по факту содержания собак на придомовой территории. Общая сумма штрафов по этому направлению составила 35 500 рублей.