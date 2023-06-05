Дерматолог рассказала, какими последствиями может обернуться жаркая погода

В Сургут пришла настоящая жара: по данным синоптиков, температура воздуха вплоть до выходных не будет опускаться ниже +20. В этот период важно как можно тщательнее следить за своим здоровьем. О том, чем может навредить долгое пребывание на улице в очень солнечный день, рассказала врач-косметолог, дерматолог, трихолог Елена Богатова.

От жары особенно сильно страдают люди, у которых есть определенные факторы риска, такие как:

- Пожилые люди: у них возрастные изменения организма снижают способность регулировать температуру тела.

- Дети: их организмы также не всегда могут эффективно справляться с экстремальной жарой.

- Люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, заболевания дыхательной системы и ожирение.

- Люди, принимающие лекарственные препараты, которые могут влиять на способность организма регулировать температуру.

Людям с определенными проблемами со здоровьем рекомендуется предпринимать меры предосторожности во время жары, чтобы избежать негативных последствий. Некоторые из этих проблем включают:

- Дегидратация: жара может привести к быстрой потере воды из организма, что может вызвать обезвоживание. Людям с проблемами с почками или мочевым пузырем, а также с ограниченной способностью пить достаточное количество воды, следует быть особенно осторожными.

- Тепловой удар: это серьезное состояние, вызываемое перегревом организма, которое может быть опасным для здоровья. Людям с сердечными проблемами, дыхательными заболеваниями, ожирением или другими хроническими заболеваниями необходимо избегать перегрева и принимать меры для охлаждения организма.

- Ухудшение качества воздуха: жаркое погодное условие может способствовать ухудшению качества воздуха, особенно в городах, где есть загрязнение воздуха. Людям с заболеваниями дыхательной системы, такими как астма или хроническая обструктивная болезнь легких, следует избегать выхода на улицу во время пиковой жары или принимать меры для защиты от загрязненного воздуха.

Продолжительное пребывание на открытом воздухе в солнечную и душную погоду может иметь негативные последствия для здоровья. Некоторые из возможных опасностей включают:

- Обезвоживание: жара усиливает потоотделение, что может привести к значительной потере влаги из организма. Обезвоживание может вызвать симптомы, такие как сухость во рту, усталость, головокружение, слабость и снижение мочеобразования. В случае серьезного обезвоживания необходима медицинская помощь.

- Тепловое исступление: это более серьезное состояние, чем обезвоживание, и оно может возникнуть, когда организм неспособен эффективно регулировать свою температуру. является серьезным и опасным состоянием. Симптомы теплового исступления включают головокружение, сильное головную боль, судороги, тошноту, рвоту и быстрый пульс. Это требует немедленной медицинской помощи.

- Солнечные ожоги: длительное воздействие солнечных лучей на кожу без должной защиты может вызвать солнечные ожоги. Это проявляется в виде покраснения, пузырей, болезненности и шелушения кожи. Для предотвращения солнечных ожогов рекомендуется использовать солнцезащитные средства и ограничить пребывание на прямом солнце.

- Ухудшение здоровья: длительное нахождение на улице в сильной жаре может усугубить существующие здоровые проблемы, такие как сердечно-сосудистые заболевания, дыхательные заболевания или высокое кровяное давление. Усиление симптомов и повышение риска осложнений возможны в таких случаях.

Вот некоторые способы, которые помогут вам спастись во время сильной жары:

- Пейте достаточное количество воды: регулярное питье важно для предотвращения обезвоживания. Пейте воду даже тогда, когда не испытываете жажды, и избегайте употребления алкоголя и кофеиновых напитков, которые могут усугубить обезвоживание.

- Оставайтесь в прохладных помещениях: старайтесь проводить время внутри помещений с кондиционером или вентилятором. Если у вас дома нет кондиционера, попробуйте посетить общественные места с кондиционером, такие как торговые центры, библиотеки или кинотеатры.

- Избегайте активных физических нагрузок в пик жары: старательно ограничивайте свою физическую активность в периоды сильной жары, особенно в середине дня, когда температура наиболее высока. Если вам необходимо заниматься физической активностью, делайте это в более прохладное время рано утром или поздно вечером.

- Одевайтесь сообразно: носите легкую, свободную и светлую одежду, которая позволяет вашему телу дышать и отводить излишнюю теплоотдачу. Используйте головные уборы, чтобы защититься от прямых солнечных лучей.

- Используйте солнцезащитные средства: применяйте солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты SPF и носите солнцезащитные очки и зонтики для защиты от солнечных лучей.

Первая помощь в случае жары и тепловых проблем должна включать следующие правила:

- Перенесите пострадавшего в прохладное место: переместите человека в тень или в прохладное помещение, чтобы уменьшить его воздействие на жару.

- Дайте ему пить воду: предложите пострадавшему прохладную воду для питья. Важно восстановить уровень гидратации.

- Охладите тело: используйте методы охлаждения, такие как обмывание холодной водой, нанесение холодных компрессов на шею, лоб и подмышки, или использование вентилятора или кондиционера, чтобы снизить температуру тела пострадавшего.

- Следите за симптомами: обратите внимание на признаки теплового удара, такие как высокая температура тела, сильная головная боль, головокружение, судороги, тошнота или рвота. Если симптомы ухудшаются или пострадавший не откликается на первую помощь, вызовите скорую помощь.

- Также если пострадавший находится в беспомощном состоянии или симптомы теплового удара сильные, немедленно вызовите экстренную медицинскую помощь.

Важно помнить, что в случае теплового удара или серьезных проблем с здоровьем всегда следует обращаться за медицинской помощью, так как это может быть потенциально опасным состоянием.