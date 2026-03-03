Город над Обью. Часть первая

До февраля 1594 года Сургут уже был, и здесь жили русские люди, они строили крепость на русский манер. Фото из архива Л. Захаровой

Иван Захаров: «История края, его людей, память о них должны стать достоянием как ныне живущих, так и будущих поколений наших».

Среди множества сибирских городов Сургут – один из старейших, он немногим моложе Тюмени, Тобольска, других близ уральских поселений. Древняя летопись гласит: в 1593 году воевода князь Михайло Волконский да князь Матвей Львов… заложили Сургут. На том месте, где Сургут построить «заполезно усмотрено», жил тогда остяцкий князек именем Бардак. Речка, чуть выше города впадавшая в Обь, получила название Бардаковка. Там еще и ныне между соединением сей речки с Обью-рекою видно высокое место, где князек Бардак имел свой город, в котором мнил себя настолько безопасно, что прежде и не сдался, пока против него поставленная российская пушка упрямство его не сократила. Это был рубеж XVIи XVII веков, времена царствования Федора Иоанновича – сына Ивана Грозного, а потом и легендарного Бориса Годунова. Седая старина. Древность.

В исторической литературе встречаются и другие годы основания Сургута – 1591, 1592. Однако большинство древних источников и новейших документов называют время основания нашего города – лето 1593 года. Эта дата подтверждена во многих энциклопедических изданиях, в словаре Брокгауза и Ефрона, в записках, отчетах и летописях краеведов прошлого и настоящего. Исходя из этой даты, мы широко отмечали 370-летие, 375-летие Сургута, да и его 400-летие праздновали целый год.

Что касается даты 19 февраля 1594 года, то в этот день был подписан царский указ о необходимости ставить город в Сургуте. Но тогда Сургут уже был, и здесь жили русские люди, они строили крепость на русский манер, отстаивали и защищали интересы государства Российского. Однако дата 19 февраля 1594 года теперь признана официальной, она занесена в Устав города и отмечается как день рождения Сургута. Несмотря на все эти разночтения, у нашего города очень солидный возраст.

После известной экспедиции за Урал отряда Ермака сюда, в далекое и «дикое» поле, спасаясь от даней и оброков, устремились казаки Дона, Яика, Терека. На далеких окраинах государства они находили свободу. Феодально-дворянское земледелие и крепостное право так никогда и не утвердились на сибирской земле.

Конечно, за много веков, а ученые утверждают – тысячелетий, до основания Сургута здесь жили люди – коренные жители огромного края. К сожалению, о них мы почти совсем ничего не знаем. Только легенды да сказания повествуют о них. Сказывают, что по реке Салым, на возвышенности среди болот, лежало городище Нюром-Вож («болотный городок»). И жил в нем богатырь Емин-тув-Ике с четырьмя помощниками и двумя женами. Все вместе они именовались Ас Икаве, то есть обские старики. Они могли одолеть любого зверя, отогнать самый страшный злой дух, могли растопить льды и снега, проложить дорогу до самого тором-вох, до неба. Такие же богатыри жили по Югану, Агану, Пиму, другим рекам страны Югории. Но это легенды, а реальные знания о Сибири стали распространяться лишь после присоединения ее к России.

Слово «сургут», по одной из версий, в переводе с хантыйского означает – «рыбное место», «рыбное поле»: «сор» - «луг», «заливная пойма»; «кут», «кутл» - «рыба». Древние утверждали, что в давнее время Сургутом называлась огромная территория в среднем течении Оби. Действительно, рыбные поймы в наших местах огромны. А ширина реки во время разлива бывает от 20 до 80 километров. Всюду вода и всюду рыба. Сургут сыграл огромную роль в развитии и освоении Сибири в XVII-XXвеках. Он был тем форпостом, откуда начиналось наступление в необжитые края.

Известный путешественник Николай Спафарий, проезжавший здесь в 1675 году, указывает, что город этот построен «прежде всех иных городов сибирских, для того, что многие остяки живут в Сургутском уезде, и для покорения их и собрания ясака от них». Он пишет, что город представляет собой небольшое укрепление с воротами и башнями. В ранний период своего существования в Сургуте было много служивых людей, которые, по словам Спафария, посылались «во все сибирские города: в Томской, Енисейской и во иные». Отсюда они делали набеги до Ледовитого океана на север и до реки Кеть на юг. Вот такими отважными были наши далекие предки. Немногие сибирские города могли сравняться с Сургутом по размаху и смелости военных походов его жителей.

Продолжение следует…

Выпуск газеты «Новый город» №1 (4968), 16 января 2026 года. Из наследия Ивана Захарова