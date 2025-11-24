Полвека назад в Сургуте…

Осенняя пора 1975 года ознаменована одним из важных событий – на территории сургутского региона открыто шестнадцатое (начиная с 1971 года) месторождение нефти. На данной площадке Аганской нефтеразведочной экспедиции пробурена поисковая скважина под номером 31. Тогда она стала своеобразной точкой отсчета для развития градообразующего предприятия. Позже вышел приказ о создании нефтегазодобывающего управления «Суторминскнефть» для разработки одноименного месторождения, названного в честь одного из первооткрывателей «черного золота» в Югре Евгения Васильевича Сутормина.

«Как организатор, он был смотрящим далеко вперед, вокруг него формировался хороший коллектив. Был глубоко порядочным человеком, обаятельным и с необъятным чувством юмора», - так характеризовал Сутормина геолог, Лауреат Ленинской премии, начальник Мегионской нефтеразведочной экспедиции Владимир Алексеевич Абазаров.

В двадцатых числах октября на железнодорожную станцию Сургут прибыл первый почтовый поезд, доставивший из Тюмени около 2400 посылок.

В микрорайоне строителей шло строительство 170-квартирного жилого дома.

Впервые на Приобском Севере при горкоме КПСС открыт филиал заочного университета марксизма-ленинизма.

В нашем славном городе проживало шестьдесят три тысячи человек, что на шестнадцать тысяч больше, чем в 1971 году. Комсомольская организация насчитывала порядка десяти тысяч парней и девушек. Действовало девяносто домовых и уличных комитетов, семьдесят товарищеских судов, сто пятьдесят общественных санитарных инспекторов. В самодеятельных общественных организациях занимались свыше 5300 активистов.

В Сургуте начали реализацию карточек популярной во всей стране игры «Спортлото».

Местный авиаотряд ежемесячно осуществлял по различным маршрутам около двухсот рейсов: в Москву, Сочи, Омск, Свердловск, Уфу, Новосибирск, Куйбышев, Томск…

Ко всему прочему, при годовом плане строительства 128, 3 тысячи квадратных метров жилья в городе введено в эксплуатацию лишь 32, 2 тысячи квадратных метров. Такова статистика.