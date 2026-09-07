Уралсиб запустил пакет с расширенным кешбэком, повышенной ставкой и бесплатными смс-уведомлениями

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Банк Уралсиб запустил новую возможность для физических лиц – подключение к «Прибыль+»*. Доступ к услуге позволит получать расширенные условия** по картам, накопительному счету, кешбэку, переводам и уведомлениям в едином продукте.

«Прибыль+» предоставляет сразу несколько преимуществ:

Кэшбек по программе Уралсиб бонус:

5 категорий на выбор вместо стандартных 3. Дополнительные категории становятся доступны уже на следующий день после подключения услуги.

Повышенный лимит начисления бонусов – до 6 тыс. бонусных рублей в месяц (не более 1 тыс. бонусных рублей в категориях повышенного кешбэка).

Проценты: начисление процентов на остаток по карте «Прибыль» и повышенная ставка по накопительному счету «Уралсиб счет».

Бесплатный сервис уведомлений: информирование по всем дебетовым картам и счетам – без комиссии.

Снятие наличных: до 50 тыс. руб. в месяц без комиссии в банкоматах других банков.

Переводы по СБП: повышенный лимит – до 150 тыс. руб. в месяц на переводы на карты других банков.

Услуга «Прибыль+» доступна для всех физических лиц. Подробную информацию можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*За услугу взимается абонентская плата согласно тарифам Банка.

** Списание абонентской платы происходит один раз в месяц в последний день оплаченного периода. Бесплатный первый месяц предоставляется при первом подключении – один раз за все время обслуживания. При подключении годового тарифа впервые – 1 месяц бесплатно + 12 месяцев платно (итого 13 месяцев).

Erid: 2SDnjeBE4g3

Реклама. ИНН 0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»