В Югре 10 тысяч человек получают дополнительную пенсию

Erid: 2SDnjchHBk5

Юбилейным получателем стала Вера Филатова из Ханты-Мансийска. В 2017 году, работая в бюджетном учреждении «ЮграМегаСпорт», она заключила договор по программе «Две пенсии для бюджетников» с Ханты-Мансийским негосударственным пенсионным фондом, перечисляла взносы и теперь в дополнение к государственной пенсии получила солидную единовременную выплату, в течение трех лет будет получать ежемесячные выплаты – более 20 тысяч рублей, а затем пожизненно – около 2 тысяч рублей.

Закон «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» принят в Югре в 2004 году. Еще тогда в Ханты-Мансийском автономном округе применили принцип «копишь на свое будущее сам – получи поддержку». Сегодня эта модель лежит в основе федеральной Программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая действует в России с 2024 года по инициативе президента Владимира Путина.

Программа «Две пенсии для бюджетников» позволяет югорским учителям и воспитателям, врачам и медсестрам, библиотекарям и тренерам, всем работникам окружных бюджетных учреждений увеличить свою будущую пенсию при поддержке окружного бюджета. Пенсионные накопления формируются по следующему принципу: участник вносит собственные взносы, из бюджета Югры эти взносы софинансируются, а Ханты-Мансийский НПФ инвестирует эти средства и ежегодно начисляет инвестиционный доход. Кроме того, участник программы имеет право на налоговый вычет от суммы своих взносов.

Юбилейный – 10-тысячный – получатель окружной пенсии Вера Филатова имеет высшее финансовое образование и, заключая пенсионный договор, сразу оценила возможности программы дополнительного пенсионного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа: «Лично у меня то, что в нашем регионе есть такая поддержка, вызывает чувство уверенности и благодарности, – отметила Вера Филатова. – Эта программа помогает работникам бюджетной сферы сформировать финансовую подушку на будущее и создать дополнительный доход к основной пенсии».

«Программа “Две пенсии для бюджетников” – это результат последовательной политики Правительства Югры по поддержке работников бюджетной сферы, – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова. – Закон Ханты-Мансийского автономного округа о дополнительном пенсионном обеспечении действует уже более двадцати лет и по-прежнему остается уникальным для России. Только в Югре региональный бюджет напрямую софинансирует личные пенсионные взносы работников бюджетных учреждений. Принцип, заложенный в этом законе, очень важен: поддержку получает тот, кто сам делает взносы и заранее формирует свою будущую пенсию. Фактически Югра одной из первых в стране реализовала модель, при которой государство стимулирует граждан к личным пенсионным накоплениям. Сегодня похожий подход используется уже и на федеральном уровне, например, в программе долгосрочных сбережений. В этом смысле Югра более двадцати лет назад задала направление для развития таких механизмов в России».

Участниками программы дополнительного пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы Югры являются более 50 тысяч человек. Оформить льготу можно на официальном сайте Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда.

