Кем работать после экономического и юридического образования

Erid:2Vfnxx79WfK

Образование в финансовой и юридической сферах – наиболее востребованные направления из числа предлагаемых учебными заведениями. Одним из самых популярных университетов является МФЮА Москва, где можно получить диплом, в том числе и по этим двум специальностям.

В чём разница между экономическим и юридическим образованием

Экономическое. Направлено на изучение финансовой, рыночной, управленческой деятельности. Выпускникам становятся доступны вакансии в банковских, инвестиционных, консалтинговых организациях, а также корпорациях международного масштаба. После получения диплома можно начать карьеру экономиста, финансового аналитика, специалиста по ценообразованию, бухгалтера, аудитора, проектного менеджера. Юридическое. Объект изучения – законодательство и правовые нормы. Список возможных профессий: адвокат, юрисконсульт, судья, прокурор, юрист в организации, госслужащий, нотариус, судебный помощник. Студенты могут освоить специализацию в области интеллектуальной собственности, международного или налогового права.

Плюсы финансового образования

Навыки управления бюджетом. Контроль доходов и расходов, отказ от совершения импульсивных покупок, формирование «подушки безопасности». Грамотное инвестирование. Изучение принципов фондового рынка, налогообложения, кредитования и страхования с целью приумножения прибыли. Возможность снижения рисков. Избегание долговых ловушек, моментальное распознавание финансового мошенничества, объективная оценка рисков. Перспективы карьерного роста. Возможность получения хорошо оплачиваемой должности в финансовой, бухгалтерской, банковской, аналитической сферах. Осознанный подход к потреблению. Привычка планировать в долгосрочной перспективе способствует значительному улучшению качества жизни и гарантирует финансовую стабильность.

Сильные стороны юридического образования

Выбор желаемого направления карьеры. Выпускники могут устроиться на работу в суд, прокуратуру, адвокатуру, нотариат, юридический департамент коммерческой организации, госструктуру. Другой вариант – предоставление частных услуг. Востребованность. Популярность и престижность рассматриваемого направления деятельности гарантируют финансовую стабильность. Развитие полезных навыков. Студенты учатся мыслить логически, убедительно аргументировать, анализировать большие объёмы данных, эффективно взаимодействовать с людьми. Высокие доходы. Размер заработной платы зависит от квалификации, которая повышается вместе со стажем. Защита прав людей. Выпускники способны помогать гражданскому населению и организациям восстанавливать справедливость в спорных ситуациях.

Востребованность юридического и экономического образования объясняется стремлением компаний вести прозрачную деятельность с соблюдением законных требований. Выбор направления зависит от специфики профессии, которой хотелось бы заниматься в будущем.

