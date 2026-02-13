Банк «Уралсиб» обошел топ-50 игроков рынка в рейтинге потребительских кредитов

Erid:2SDnjdmjSHN

Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в феврале, по версии портала Выберу.ру. В него вошли наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размеру кредитного портфеля на 01.01.2026 года.

При составлении рейтинга аналитики портала учитывали несколько ключевых параметров, среди которых размер процентной ставки и величина ежемесячного платежа, максимальная сумма и срок кредитования, полная стоимость кредита (ПСК), требования к страхованию, а также льготы для различных категорий граждан. Также эксперты обращали внимание на наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

