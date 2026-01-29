16+
​Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по итогам 2025 года

Ипотечный портфель Уралсиба по итогам 2025 года вырос до 157,3 млрд рублей

​Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по итогам 2025 года
Фото: Банк Уралсиб

Erid:2SDnjcR6LYp

Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов за 2025 год в 1,7 раза – до 39,7 млрд рублей, из которых 18,6 млрд рублей было выдано на покупку жилья на первичном рынке.

Ипотечный портфель Уралсиба по итогам 2025 года вырос со 138,3 млрд рублей (на 01.01.2025 г.) до 157,3 млрд рублей (на 01.01.2026 г.).

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка – его объем в 2025 году вырос в 4,8 раза по сравнению с 2024 годом – до 25 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач – до 63%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. Выдачи по программе Семейной ипотеки за указанный период составили 14,7 млрд рублей.

Новый 2026 год Уралсиб начал с январского снижения ставок по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 18,79% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,987 – 33,061% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка теперь можно оформить по ставке от 19,49% (ПСК 19,698 – 38,901% годовых).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid:2SDnjcR6LYp
Реклама.ИНН0274062111
ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


Сегодня в 11:17
