Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 11 месяцев текущего года вырос в 1,5 раза к аналогичному прошлогоднему показателю и на 01.12.2025 года составил 80,3 млрд рублей. Объем автокредитования за указанный период (январь-ноябрь 2025 г.) увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом – до 52 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

