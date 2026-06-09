Первый в Югре соседский центр открыли в Сургуте

Не так просто найти место, где можно собраться с коллегами для рабочих встреч, провести мастер-класс, организовать детский праздник или спокойно принять клиентов, если работаешь на себя. Обычно приходится выбирать между кафе и арендой офиса, а иногда и вовсе оставаться дома. В Сургуте появился новый формат, который объединяет все эти возможности, – первый в Югре соседский центр.

Новое пространство открылось в квартале «Новин» на улице Игоря Киртбая, 28/1. Причем, вопреки названию сюда могут прийти не только жители района, но и горожане.

«Это первый соседский центр в городе Сургуте и вообще в ХМАО. Для нас это честь быть первопроходцами именно в таком направлении и предоставить жителям и гостям региона прекрасную локацию для того, чтобы мы развивали добрососедство и в принципе улучшали свою жизнь», – рассказала руководитель группы соседских центров Брусники Екатерина Полякова.

Сам термин «соседский центр» для Югры пока непривычен. По сути, это многофункциональная площадка, где можно работать, проводить встречи, развивать свои увлечения, организовывать праздники и просто общаться.

«Соседский центр – это многофункциональная площадка, которая расположена в жилом квартале. Она создана для того, чтобы здесь можно было развивать добрососедство, монетизировать свои хобби, культурно и досугово образовываться. Площадка рассчитана на людей разных возрастов и профессий, чтобы они могли друг друга найти, помочь друг другу и вместе развиваться», – пояснила Екатерина Полякова.

Площадь центра составляет почти 400 квадратных метров. Здесь разместили несколько функциональных зон: один из самых больших среди всех соседских центров Брусники коворкинг, переговорные комнаты, библиотека, кухня-гостиная с детским уголком и универсальный зал для спорта, танцев и музыкальных занятий.

В коворкинге могут одновременно работать до 20-25 человек. Для посетителей предусмотрены Wi-Fi, оборудованная кухня с холодильником, микроволновой печью и местом для общения.

Помимо просторных переговорных для командной работы, в центре предусмотрены и небольшие закрытые кабинеты. Они подойдут для индивидуальных консультаций, онлайн-встреч, видеозвонков или просто работы в тишине, когда нужно сосредоточиться, и никто не должен отвлекать.

В Бруснике отмечают, что подобные пространства особенно востребованы у специалистов, работающих на себя. Репетиторы, логопеды, психологи, организаторы мастер-классов и небольшие студии смогут арендовать помещения и проводить здесь занятия.

Часть мероприятий и вовсе может привнести в жизнь жителей что-то новое и необычное. Команда соседского центра планирует использовать опыт других городов и привозить форматы, которые пока еще не получили широкого распространения в Сургуте. Однако инициаторами событий активно выступает не только Брусника, но и сами жители.

«Мы поддерживаем инициативу любого человека, который придет к нам на площадку и предложит провести какое-либо мероприятие. У нас проходят гастроужины, гендер-пати, детские и взрослые дни рождения. В Тюмени, например, на территории соседского центра даже проводили свадьбу», – отметила Екатерина Полякова.

Сургутяне также не прошли мимо интересного пространства и уже предложили свои идеи − еще до официального открытия. Активные жители предложили создать книжный клуб, разговорный клуб английского языка, проводить занятия по йоге, творческие мастер-классы и мероприятия для детей разных возрастов.

«За последние несколько месяцев мы пообщались с нашими жителями, и у нас уже появилось достаточно много инициатив, которые мы хотим реализовать. Жители очень любят различные досуговые и культурные мероприятия. Есть предложения по йоге, рисованию, творческим мастер-классам. И мы с удовольствием их поддерживаем», – указала Екатерина Полякова.

Как уже отмечалось ранее, воспользоваться пространством могут не только жители квартала «Новин», но и все сургутяне. Для этого достаточно обратиться к администратору соседского центра или связаться с командой через социальные сети. Для каждой зоны предусмотрены свои тарифы, а для жителей квартала действуют специальные условия и более низкая стоимость аренды. Как подчеркивают в Бруснике, такой подход помогает поддерживать местное сообщество и при этом сохраняет открытость пространства для всех желающих.

Подобный формат компания развивает уже несколько лет. Сейчас соседские центры работают в Московской области, Новосибирске и Тюмени. По словам Екатерины Поляковой, ежемесячно их посещают до трех тысяч человек, а за год на площадках проходят десятки тысяч мероприятий.

Одними из первых гостей сургутского центра стали жители квартала «Новин». Сюда пришла и Надежда Д. вместе с внуком. Мальчик сразу отправился изучать детскую зону.

«Мы счастливы, что живем в таком замечательном квартале. Здесь все становится более уютным и красивым. А теперь появился еще и такой центр. Мы люди спортивные, поэтому очень хорошо, что после работы можно просто спуститься вниз и позаниматься. Надеемся, что и для детей здесь будет много интересного. А малышу, как видите, уже отлично – он сразу зашел как к себе домой», – поделилась она.

В день открытия для гостей провели экскурсии по новому пространству, мастер-классы, музыкальную программу и обмен книгами для будущей библиотеки. А впереди – первые клубы по интересам, лекции, творческие встречи и, возможно, события, аналогов которым в Сургуте еще не было.