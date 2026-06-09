В голосовании о благоустройстве приняли участие почти 150 тысяч югорчан

Более 150 тысяч жителей Югры приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Это новый рекорд для региона, сообщает «Стройкомплекс Югры».

В прошлом году свой выбор сделали свыше 146 тысяч человек. Голосование продолжается до 12 июня включительно, поэтому итоговое число участников может вырасти. «Столь высокий интерес со стороны жителей свидетельствует о востребованности голосования и доверии к нему, — ранее отметил губернатор Югры Руслан Кухарук. — Наш регион на конкурсе представлен 62 общественными территориями из 21 муниципалитета. До завершения голосования осталось чуть больше двух недель – призываю земляков принять в нем участие! Ваш голос поможет определить, какие общественные пространства будут благоустроены в следующем году».

В отборе участвуют 62 общественные территории из 21 муниципалитета. Проголосовать можно только один раз. Если в населенном пункте нет проектов-участников, житель может поддержать объект в другом городе или поселении.

Сделать выбор можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров, которые работают на мероприятиях и в общественных местах.

Проекты, набравшие наибольшее число голосов, планируют реализовать уже в следующем году.