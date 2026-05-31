Часть Югры попала в прогноз повышенной пожарной опасности в июне

В июне 2026 года в Югре может вырасти риск природных пожаров. Таким прогнозом поделилась с СИА-ПРЕСС Федеральная Авиалесоохрана на основе данных Росгидромета. В зоне повышенной пожарной опасности оказались сразу несколько муниципалитетов округа.

Согласно прогнозу, из-за теплой, жаркой и сухой погоды превышение среднемноголетних показателей пожарной опасности возможно в юго-восточной части ХМАО. В перечень вошли Сургутский, Нефтеюганский и Нижневартовский районы.

В Авиалесоохране подчеркивают, что сам по себе прогноз не означает неизбежного роста числа пожаров. На ситуацию влияет не только погода, но и действия людей, а также скорость обнаружения и тушения возгораний.

Специалисты напоминают, что главной причиной природных пожаров остается человеческий фактор. Среди наиболее распространенных причин – несанкционированные палы сухой травы, сжигание мусора, непотушенные костры, брошенные окурки и другие нарушения правил пожарной безопасности.

В ведомстве отмечают, что чем выше температура воздуха и чем дольше сохраняется сухая погода, тем сильнее просыхает растительность и тем быстрее может распространяться огонь на природных территориях.

Всего в июне повышенные риски возникновения природных пожаров прогнозируются в 44 регионах России. В список вошли территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.