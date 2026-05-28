В Кондинском районе 13-летняя девочка утонула во время купания в реке Конда. По предварительной информации, 27 мая четверо детей без сопровождения взрослых пошли к водоему, сообщили в прокуратуре Югры. Одна из девочек прыгнула в воду, после чего течение потянуло ее на глубину. Ребенок утонул. Очевидцы попытались помочь, но спасти девочку не удалось.

На место происшествия выехал прокурор Кондинского района Антон Якименко. Он координировал действия оперативных служб. Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности на водных объектах общего пользования, а также работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку, ее контролирует прокуратура.