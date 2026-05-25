Прокуратура Югры добилась возмещения 2,1 млн рублей ущерба за браконьерство

Двое жителей Нефтеюганска полностью возместили 2,1 млн рублей ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам России. Выплаты удалось добиться по иску Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Ранее по материалам прокурорской проверки в отношении мужчин возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов и особо ценных видов, занесенных в Красную книгу России.

После расследования дело направили в Сургутский районный суд. Браконьеров признали виновными и назначили им 5 лет 6 месяцев и 6 лет лишения свободы условно.

Кроме того, суд удовлетворил иск природоохранного прокурора о возмещении ущерба. Сейчас, после мер надзорного ведомства, сумма в 2,1 млн рублей выплачена полностью.