В ХМАО расширили меры поддержки семей с детьми

В Югре внесли изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. Как сообщили в окружной Думе, он приведен в соответствие с федеральным законодательством.

Одно из изменений касается получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Федеральный закон устанавливает дополнительное условие: для назначения выплаты необходимо иметь гражданство России не менее пяти лет.

При этом требование не будет распространяться на граждан, получивших гражданство по рождению, участников государственной программы по переселению, а также участников специальной военной операции. Эти изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года.

Кроме того, в Югре расширили право многодетных семей на получение единого пособия. Теперь выплату смогут оформить семьи с детьми до 17 лет, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. Новые правила начнут действовать уже с 22 мая 2026 года, при этом распространяться они будут с начала текущего года.