Власти Югры рекомендовали установить приложение МЧС для оповещений о ракетной и беспилотной опасности

Жителям Югры и Сургута рекомендовали установить на смартфоны приложение «МЧС России», чтобы оперативно получать уведомления о введении режимов ракетной или беспилотной опасности. Власти отмечают, что push-уведомления через приложение работают стабильнее, чем СМС-рассылка.

Оповещение населения и экстренных служб по-прежнему организовано и через СМС, однако в приложении уведомления приходят с учетом геолокации пользователя. Поэтому жителям округа советуют скачать и установить сервис заранее:

Apple App Store

Google Play Market

Huawei App Gallery

Кроме того, оперативную информацию можно получать в канале РСЧС по Югре в мессенджере МАХ.

Как напоминает издание, в ночь на 5 мая в Югре впервые объявили режим ракетной опасности. После этого в правительстве региона подготовили памятку о действиях, которые нужно предпринимать при таком сигнале.