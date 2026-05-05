В Югре рассказали о незаконной банковской деятельности с оборотом 1,4 млрд рублей

В Югре завершили расследование уголовного дела в отношении 12 человек, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном создании юрлиц и легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на региональное управление МВД. Материалы уже направлены в Нижневартовский городской суд.

По версии следствия, обвиняемые оказывали предпринимателям и компаниям услуги по нелегальному обналичиванию денег и помогали выводить средства из-под налогообложения. Следователи считают, что с января 2016 года по ноябрь 2021 года участники схемы зарегистрировали 108 фирм-однодневок в Югре, Тюменской области, Кузбассе, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге.

Через счета этих организаций поступали деньги под видом оплаты якобы оказанных услуг, в том числе бухгалтерского и налогового сопровождения. Общий оборот средств, прошедших через группу, по данным следствия, превысил 1,4 млрд рублей.

После этого деньги обналичивали и передавали клиентам, удерживая от 10 до 16 процентов в качестве вознаграждения. По оценке правоохранителей, за все время фигуранты получили свыше 140 млн рублей незаконного дохода.

Схему выявили в 2021 году сотрудники подразделения экономической безопасности УМВД по Нижневартовску совместно с коллегами из РУФСБ. Во время следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью более 9 млн рублей наложили арест.

Главный фигурант дела находится под стражей. Остальные обвиняемые ждут суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.