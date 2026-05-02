Между Нижневартовском и Сургутом запустили дополнительный пригородный поезд

Между Нижневартовском и Сургутом увеличили число пригородных поездов, первый рейс нового состава отправился из столицы Самотлора утром 1 мая. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. По его словам, решение приняли после многочисленных обращений жителей.

Глава региона напомнил, что вопрос о необходимости расширения железнодорожного сообщения поднимали журналисты еще на его ноябрьской пресс-конференции. После этого правительство Югры вместе с РЖД решило запустить дополнительный поезд на этом направлении.

Теперь новый состав будет курсировать ежедневно из Нижневартовска в Сургут и обратно. Кроме того, в поездах, которые уже ходят по маршруту, увеличили количество вагонов.

Как отметил Руслан Кухарук, это позволит пассажирам удобнее планировать поездки, а также снизит риск переполненности составов.