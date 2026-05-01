Югорчане назвали самые популярные шашлыки на майские праздники

32% жителей ХМАО планируют провести майские праздники с шашлыками. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob. При этом 24% собираются самостоятельно жарить мясо, 3% приглашены на шашлыки к друзьям или родственникам, еще 5% планируют совмещать оба варианта. У 49% опрошенных таких планов нет.

«Традиционно за шашлыки активнее выступают мужчины (суммарно 43%, в то время как среди женщин – 22%). Реже всего отказывается от шашлыков молодежь до 35 лет, а лично стоять у мангала чаще готовы люди старше 45. Чаще планами на шашлыки делились горожане, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц: они активнее тех, кто получает меньше, и сами устраивают шашлыки, и ходят в гости. Наибольшую же шашлычную активность в майские праздники проявляют семьи с детьми», – передает сервис.

Среди предпочтений югорчан лидирует шашлык из свинины – его выбирают 39% опрошенных. На втором месте – ассорти из разных видов мяса (21%), на третьем – курица (14%).