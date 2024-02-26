У 164 югорчан диагностировали коронавирус за неделю

В ХМАО за неделю с 20 по 26 февраля выявили 164 новых случая коронавируса. Заболеваемость в округе держится на одном уровне - неделе ранее зафиксировали 161 нового заболевшего.

«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 6 - пневмония», - сообщает пресс-служба окружного правительства.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Сургуте - 70, а также в Ханты-Мансийске - 19, Нижневартовске и Пыть-Яхе - по 13. В других муниципалитетах выявили от 1 до 5 новых заболевших.

Вылечились за неделю в Югре 157 человек, за весь период пандемии – 284 921. Умерли за весь период 2 624 пациента.